Wkrótce nastolatkowie też będą mogli korzystać z Ubera, ale jest istotny haczyk

Uber przedstawił szereg nowości, które zostaną oddane w ręce użytkowników. Usługa otwiera się na nastolatków, pozwoli zarezerwować łódź, a także otrzyma kilka innych funkcji zasługujących na uwagę.

Z przejazdów Ubera skorzystają młodsze osoby

Warto zaznaczyć, że osoby poniżej 18 lat nie mogą same korzystać z przejazdów Uberem – musi im towarzyszyć dorosły. Co więcej, dotyczy to nawet sytuacji, gdy dorosły zamówiłby im przejazd – takie osoby nie mogą wsiąść do samochodu, jeśli chcą podróżować same. Skoro krótki wstęp, przedstawiający regulamin usługi, mamy za sobą, to wypada przejść do nowości ogłoszonych przez firmę podczas corocznego wydarzenia GO-GET.

Uber zaprezentował profile rodzinne i konta nastolatków. Czy zatem możemy stwierdzić, że wspomniane przed chwilą ograniczenie zostało zniesione? Niekoniecznie, ale młode osoby zyskają zupełnie nowe możliwości. Można stwierdzić, że wprowadzone konta dla nastolatków w wieku 13-17 lat docelowo przeznaczone są dla ich rodziców i opiekunów. W założeniach funkcja ma bowiem umożliwić podróżowanie nastolatkom, ale pod nadzorem. Rodzic lub opiekun nie muszą jednak znajdować się fizycznie przy młodej osobie, ale otrzymają kontrolę nad zamawianiem przejazdów, a także nad samymi przejazdami.

Rodzic lub opiekun dostanie m.in. możliwość śledzenia przejazdów, dzięki czemu dowie się, gdzie aktualnie podróżuje nastolatek, a także kto prowadzi samochód. Co więcej, dostępne mają być funkcje bezpieczeństwa – np. Verify My Ride, RideCheck i Audio Recording. Dodatkowo takie przejazdy będą mogli obsługiwać wyłącznie wysoko oceniani kierowcy Ubera.

Nowością, która jest powiązana z kontami nastolatków, są profile rodzinne. Jak sugeruje już sama nazwa, mamy do czynienia z profilami przeznaczonymi dla rodzin, które umożliwią połączenie wszystkich kont (należących do członków rodziny). Pozwoli to na opłacanie przejazdów i dostaw z poziomu głównego konta, a także na otrzymywanie informacji o chociażby lokalizacji członków rodziny, gdy aktualnie korzystają z Ubera.

Konta dla nastolatków będą dostępne od 22 maja 2023 roku w wybranych miastach w USA i Kanadzie. Najpewniej z czasem ich dostępność zostanie rozszerzona, ale chociażby w Polsce wciąż obowiązują wytyczne wspomniane na samym początku. W planach jest również wprowadzenie kont dla nastolatków w przypadku usługi Uber Eats.

Skoro już poruszyliśmy temat rodzin, to firma przygotowała jeszcze coś dla maluchów. Otóż wprowadzone zostaną foteliki samochodowe. Niestety, początkowo tylko w Nowym Jorku i Los Angeles.

Coś dla większych grup

Wspólne zamawianie dostaw, niezależnie czy z członkami rodziny, czy ze znajomymi, będzie wygodniejsze. Grupowe zamówienia spożywcze w Uber Eats pozwolą na zapraszanie uczestników do dodawania własnych produktów do wspólnego koszyka, ustalanie terminów dodawania niezbędnych produktów, a nawet automatyczne dzielenie rachunków w większości sklepów, co zapewni bezproblemową obsługę.

Jeśli chodzi o przejazdy, to w wybranych miastach będzie można zaprosić inne osoby do dodania ich adresów podczas podróży grupowej, a wkrótce aplikacja automatycznie zaktualizuje przystanki, aby odebrać każdą osobę zgodnie z najbardziej efektywną trasą. Co więcej, każdy będzie mógł zapłacić oddzielnie za czas spędzony w samochodzie, opłacając w ten sposób wyłącznie przejechany odcinek – wszystko zostanie rozliczone automatycznie.

Prezenty i łódź

Jak możemy dowiedzieć się z opublikowanej informacji, wręczanie prezentów w Uber Eats ma stać się bardziej osobiste i niezapomniane. Użytkownicy otrzymają możliwość nagrania krótkiej wiadomość wideo, która będzie towarzyszyć prezentowi. Odbiorca otrzyma więc nie tylko prezent, ale również specjalnie przygotowane dla niego nagranie wideo.

Uber postanowił jeszcze wprowadzić interesująca nowość w Grecji. Otóż wczasowicze, miłośnicy łodzi i wszyscy zainteresowani otrzymają możliwość rezerwacji łodzi za pośrednictwem aplikacji Uber. Łódź pozwala na rejs do 8 osób do popularnych miejsc na wyspie Mykonos.