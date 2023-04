Aplikacja PKP Intercity się zmienia. Dodano płatności Apple Pay!

PKP Intercity przez całe lata cierpiało na brak aplikacji mobilnej z prawdziwego zdarzenia. Z szacunku dla umarłych nie mówi się o poprzedniej, natomiast coraz więcej dobrego można powiedzieć o tej wydanej niedawno.

Aplikacja PKP Intercity coraz bardziej „używalna”

PKP Intercity nareszcie zrozumiało, że klienci przewoźnika chcą korzystać z wygodnego, nowoczesnego programu, dzięki któremu kupiliby bilety na przejazdy bezpośrednio w aplikacji, bez stania w kolejkach do kas czy drukowania jakichś kwitów.

Powoli, acz skutecznie rozszerzano grupę serwisów obsługujących sprzedaż biletów Intercity – w ubiegłym roku taka opcja pojawiła się w mPay, na stronie e-podróżnik.pl, czy w apce KOLEO. Ostatecznie zaprezentowano oficjalną aplikację PKP Intercity, dostępną w sklepach App Store oraz Google Play. W ciągu 3 miesięcy od jej debiutu, użytkownicy zakupili w niej ponad 300000 biletów.

Choć osobiście nadal wolę kupować przez KOLEO, to twórcy oficjalnej aplikacji PKP Intercity wciąż ulepszają swój produkt. A może należałoby doprecyzować – uzupełniają go o rzeczy, które powinny być w nim dostępne od samego początku.

Apple Pay nareszcie jako jedna z płatności

Do tej pory w aplikacji PKP Intercity można było kupować bilety, ale płatności dokonywać można było tylko za pomocą danych karty płatniczej, BLIKA lub systemu Google Pay. Użytkownicy iPhone’ów musieli poczekać, aż twórcy „dogadają się” z Apple, by wprowadzić także Apple Pay. Na szczęście się to udało i od teraz planując podróż, możemy korzystać także z tej metody regulowania rachunków.

Najnowsza aktualizacja dodaje oprócz tego możliwość wyszukiwania metastacji. Chodzi o to, by podczas szukania połączenia z danego miasta, aplikacja wyświetlała wszystkie dostępne stacje w mieście. To praktyczne, bo nie trzeba już wpisywać dokładnej nazwy stacji. Na przykład jadący z Warszawy do Krakowa podróżny nie musi wpisywać w wyszukiwarce „Warszawa Centralna”, a wystarczy że wpisze frazę „Warszawa” i wybierze opcję „(dowolna stacja)”. Aplikacja pokaże wszystkie pociągi odjeżdżające z różnych stacji w stolicy. Identycznie rzecz się ma w przypadku celu podróży.

Aplikacja PKP Intercity i nowe funkcje

Kolejne planowane ulepszenia

Już od jakiegoś miesiąca, wybierając przejazd Express InterCity, możemy skorzystać z graficznej reprezentacji rezerwacji, co ułatwia dostosowanie szczegółów podróży do naszych potrzeb.

9.9 Ocena 8.3 Ocena

Intercity podaje, że w aplikacji wkrótce pojawią się także inne nowości. Możemy się spodziewać możliwości udostępnienia biletu w formacie PDF, opcji zakupu biletu międzynarodowego czy dodania go do kalendarza. Najbardziej brakuje jednak pokazywania stacji pośrednich podczas przejazdu oraz informacji o opóźnieniach. Dla niektórych przydatne też będzie skorzystanie z możliwości zakupu biletu z więcej niż jedną przesiadką.

Wszystko to dopiero czeka oficjalną aplikację PKP Intercity i liczymy na to, że na odpowiednie aktualizacje nie będzie trzeba zbyt długo czekać.