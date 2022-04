Inflacja miesza Ci w finansach? PKO wprowadza nowe sposoby na inwestowanie

Klienci PKO Banku Polskiego od dzisiaj mogą skorzystać z nowej formy inwestowania pieniędzy. Ma to stanowić duże ułatwienie dla nowicjuszy, którzy chcą postawić pierwszy krok w świecie inwestycji na światowych rynkach. W rzeczy samej, funkcja ta niesie ze sobą kilka ciekawych rozwiązań.

PKO zaprasza nas do świata finansów

Jak czytamy w informacji prasowej PKO Banku Polskiego, instytucja udostępniła swoim klientom funkcję „Inwestycje Tematyczne”. Opcja dostępna z poziomu serwisu w przeglądarce internetowej oraz w aplikacji pozwala użytkownikom na zdecydowanie łatwiejsze rozlokowywanie kapitału poprzez zróżnicowane inwestycje. Widać wyraźnie, że giełdy i spółki przestały klientom kojarzyć się wyłącznie z biurami maklerskimi. Jak podaje sam bank, w marcu tego roku aż 70% dyspozycji zostało złożonych zdalnie, czyli poprzez aplikację lub serwis internetowy!

„Inwestycje Tematyczne” mogą odbywać się w oparciu o różne kryteria. Użytkownik może zatem wybrać, czy chce ulokować swoje fundusze w spółkach z danej branży, czy też posłużyć się do tego celu innymi czynnikami, jak choćby geograficznym. Co ciekawe, dostępne są również do wglądu decyzje innych inwestorów. Te mogą stanowić źródło inspiracji, choć oczywiście nadal będzie się to wiązać z ryzykiem, jak to już w świecie maklerskim z reguły bywa.

Świat inwestycji jest niczym świat podróży – oferuje różne destynacje, szlaki dotarcia i moc wrażeń związanych z osiągnięciem celu. Prezentacja inwestycji w kanałach zdalnych powinna taką podróż jak najprościej opisywać. Jest to duże wyzwanie, bo klienci coraz częściej zapoznają się z ofertą samodzielnie, więc prezentacja powinna być prosta i obrazowa. Szczególnym wyzwaniem są w tym kontekście osoby młode, do których przemawia komunikacja oparta na grafikach i prostej treści. Dlatego, zdecydowaliśmy się na udostępnienie inwestowania tematycznego, które jest nowym sposobem prezentacji oferty, opierającym się na komunikacji prostego w zrozumieniu tematu. Klientowi dzięki temu, będzie łatwiej ocenić czy dana inwestycja jest zgodna z jego preferencjami. Wdrożona funkcja jest kolejnym udogodnieniem, które wspiera podejmowanie decyzji inwestycyjnych w kanałach zdalnych Michał Urbaniak, Product Owner w Formacji Oszczędności i Inwestycje, w PKO Banku Polskim.

Aby sprawdzić najnowszą funkcję, wystarczy wejść np. do aplikacji mobilnej iPKO lub serwisu transakcyjnego, a po zalogowaniu wybrać zakładkę „Moje Produkty”. Tam znajduje się opcja „Inwestowanie”, z której należy przejść do kolejno „Fundusze Inwestycyjne” i wreszcie „Inwestycje Tematyczne”. Dalsza część jest już bardzo intuicyjna i polega na wyborze konkretnego obszaru naszych przyszłych inwestycji. Każdy z wariantów został okraszony opisem przygotowanym przez ekspertów.