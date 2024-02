Specyfikacja Xiaomi 14 Ultra ujawniona przed premierą

O globalnym debiucie najnowszych, flagowych smartfonów Xiaomi mówi się już od dłuższego czasu. W sieci pojawiały się kolejne doniesienia dotyczące zarówno listy parametrów, jak i daty premiery serii Xiaomi 14. Teraz poznaliśmy niemal kompletną specyfikację modelu z dopiskiem „Ultra”. Co zaoferuje?

Wiemy już, co zaoferuje Xiaomi 14 Ultra

W sieci pojawiły się nowe doniesienia dotyczące specyfikacji nadchodzącego Xiaomi 14 Ultra. Według nich producent ma wyposażyć go w 6,73-calowy wyświetlacz, wykonany w technologii AMOLED LTPO, który zapewni użytkownikom rozdzielczość QHD+ oraz odświeżanie na poziomie 120Hz.

Sercem smartfona będzie flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Nie ma niestety informacji o ilości RAM, jaką odda do dyspozycji swoich właścicieli to urządzenie. To samo tyczy się także wbudowanej pamięci wewnętrznej. Wcześniejsze doniesienia mówiły jednak o tym, że będą to pamięci LPDDR5X i UFS 4.0.

Xiaomi 14 Ultra może okazać się nie lada gratką dla fanów fotografii. Najnowsze informacje pokrywają się z tymi, o których mieliście już okazję przeczytać na łamach Tabletowo.pl. Smartfon najprawdopodobniej zaoferuje swoim użytkownikom 50 Mpix aparat główny o zmiennej przysłonie, oparty na 1-calowym sensorze Sony Lytia LYT-900. Będzie on współpracować z jeszcze trzema 50 Mpix jednostkami, połączonymi z ultraszerokokątnym obiektywem, teleobiektywem z 3,2-krotnym zoomem optycznym oraz teleobiektywem z 5-krotnym zoomem optycznym. Z kolei selfie użytkownicy wykonają za pomocą 32 Mpix przedniego aparatu. Warto dodać, że optyka obiektywów powstaje we współpracy z marką Leica.

Znany informator Yogesh Brar we wpisie opublikowanym w serwisie X poinformował również o pojemności baterii, która ma być większa niż sugerowały to wcześniejsze informacje. Za dostarczane energii do podzespołów Xiaomi 14 Ultra odpowiedzialność weźmie 5300 mAh akumulator ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 90 W. Po wyjęciu z pudełka urządzenie ma działać w oparciu o system Android 14 z nakładką HyperOS. Ponadto konstrukcja spełni kryteria normy IP68.

Kiedy premiera?

Tutaj sprawa nie jest jednoznaczna. Poznaliśmy już co prawda datę globalnej premiery serii Xiaomi 14. Ma ona odbyć się 25 lutego 2024 roku. Nie jest wykluczone, że wraz z podstawowym modelem zadebiutuje również ten z dopiskiem „Ultra”. Nie zostało to jednak potwierdzone przez producenta.

Podobnie sytuacja ma się z cenami. Nie wiadomo jeszcze, ile trzeba będzie zapłacić za smartfony w Europie. W Chinach najtańszy wariant Xiaomi 14, oferujący 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, kosztuje 3999 juanów (równowartość ~2300 złotych), a cena najdroższego z 16 GB i 1 TB pamięci to 4999 juanów (~2900 złotych).