Mamy już pierwsze informacje o Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Pro

Dopiero co opadł kurz po premierze Xiaomi 14 i 14 Pro, a już pojawiły się pierwsze informacje o ich bezpośrednich następcach. Na tę chwilę nie zapowiada się na rewolucję, ale na stagnację też nie.

Pierwsze informacje o Xiaomi 15 i 15 Pro

Premierowe doniesienia na temat dwóch pierwszych przedstawicieli kolejnej generacji flagowych smartfonów chińskiego giganta dostarczył renomowany informator z Chin, Digital Chat Station, zatem uznajemy je za wysoce prawdopodobne. Czego według nich mamy się spodziewać?

Digital Chat Station twierdzi, że Xiaomi 15 otrzyma wyświetlacz LTPO o przekątnej 6,36 cala i rozdzielczości 2670×1200 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz, czyli identyczny jak poprzednik. Ekran w „Piętnastce” ma również osiągać maksymalną, globalną jasność na poziomie 1400 nitów

Jednocześnie informator wspomina, że zużycie energii może być niższe o 15-20%, a także o „niezwykle wąskich” ramkach dookoła wyświetlacza. A te już w Xiaomi 14 mają bardzo małą szerokość – dla przypomnienia, górna i boczne po 1,61 mm, a dolna 1,71 mm. Wiemy również, że w tym modelu producent (ponownie) zastosuje płaski ekran.

W przypadku Xiaomi 15 Pro Digital Chat Station mówi z kolei o zakrzywionym na wszystkich czterech krawędziach ekranie z jeszcze węższymi ramkami oraz zwiększeniu maksymalnej, globalnej jasności względem bezpośredniego poprzednika. Informator dodaje też, że smartfon – co nie powinno być dla nikogo żadną niespodzianką – zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Kiedy premiera Xiaomi 15 i 15 Pro?

Tutaj nie ma co owijać w bawełnę – nie wiadomo. Jesteśmy świeżo po premierze Xiaomi 14 i 14 Pro, i wciąż czekamy, aż smartfony trafią do sprzedaży poza Chinami – a wszystko wskazuje na to, że nastąpi to najwcześniej w 2024 roku. Do tego niewiele później, w kwietniu przyszłego roku, zadebiutować ma model 14 Ultra.

Kolejna generacja flagowych smartfonów chińskiej marki z pewnością zostanie zaprezentowana dopiero w czwartym kwartale 2024 roku. Do tej pory na pewno pojawią się liczne przecieki na jej temat, które zdradzą jeszcze więcej tajemnic nadchodzących high-endów.