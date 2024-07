Pierwsza Tesla Cybertruck zarejestrowana w Polsce. Jak to możliwe?

Tesla Cybertruck to nietuzinkowy samochód elektryczny. Oficjalnie ten pickup nie jest jednak dostępny w Polsce, ale czy można go u nas zarejestrować? Okazuje się, że tak.

Cybertrucka nie kupimy w Polsce

Elektryczny pickup firmy Elona Muska oficjalnie nie jest dostępny w Europie, w tym w Polsce. Co prawda Cybertruck pojawił się w Warszawie, ale była to tylko statyczna prezentacja. Nie miałem okazji wówczas zobaczyć go osobiście, ale już wcześniej widziałem omawiany samochód na VivaTech 2024 w Paryżu. Przyznam, że na żywo Tesla Cybertruck robi jeszcze większe wrażenie niż na zdjęciach, aczkolwiek wciąż nie jestem pewny, czy wizualnie do mnie trafia.

Wróćmy jednak do tematu oficjalnej dystrybucji nietuzinkowej Tesli w Polsce i Europie. Samochód nie spełnia określonych przepisów obowiązujących w naszym kraju, które nierzadko są bardziej rygorystyczne od amerykańskich wymagań. Mniejszym problemem jest oświetlenie, większym design i ostre krawędzie, które potencjalnie mogą być niebezpieczne dla pieszych i rowerzystów.

Prawdopodobnie Tesla Cybertruck, aby trafić do oficjalnej sprzedaży w Europie, musiałaby przejść szereg zmian. Ciekawe tylko, czy po tych wszystkich zmianach zachowałaby obecny, wyróżniający ją styl, czy jednak stałaby się zbyt nudna i stanowczo mniej atrakcyjna.

Tesla Cybertruck na polskich tablicach już jeździ

Owszem, kupić tego samochodu u nas nie możemy, ale okazuje się, że możemy go zarejestrować. Wypada podkreślić, że nie będziemy teraz zajmować się tylko teorią, bowiem pierwszy egzemplarz z polskimi tablicami jeździ już po naszych drogach. Nie zdziwię się, gdy niebawem pojawi się kolejna sztuka.

Norbert Cała, znany entuzjasta elektromobilności, poruszył temat rejestracji Cybertrucka w Polsce w nowych odcinku podcastu Techlove – z miłości do technologii. Z rozmowy przeprowadzonej przez Norberta z Bartoszem Jeziorański, założycielem i właścicielem EV Repair Garage, dowiemy się, że Tesla Cybertruck musiała zostać przerobiona, aby zarejestrować ją w Polsce. Tego zadania podjęła się właśnie firma EV Repair Garage.

Czekam na tych co mówili, że się nie da :) i uwierzą jak zobaczą.



Jeziorański zwraca uwagę, że zmienione zostało tylne oświetlenie (kierunkowskazy i dodano światło przeciwmgielne). Co ciekawe, przeróbek nie wprowadzono w przypadku przedniego oświetlenia, mimo iż w tej kwestii europejskie i amerykańskie prawo się różni. Do samochodu – co już nie jest konieczne, ale to miły dodatek – zostały wgrane europejskie mapy, a dodatkowo udało się odblokować łączność LTE.

Nie udało się jednak skonwerować portu ładowania, aby dostosować go do europejskiego złącza CCS. Tutaj jednak prawdopodobnie będą konieczne bardziej zaawansowane zmiany, bowiem złącze CCS nie mieści się w miejscu zamontowania obecnego portu. Jeziorański dodaje, że rejestracja była możliwa, bowiem mamy do czynienia z używanym autem sprowadzanym z USA. Natomiast w przypadku nowego samochodu konieczna byłaby homologacja, a na to najpewniej nie pozwolą ostre krawędzie Cybertrucka.

Jak widać, możliwa jest rejestracja Tesli Cybertruck, ale konieczne jest wdrożenie kilku ważnych zmian. To jednak wciąż za mało, aby samochód pojawił się w oficjalnej dystrybucji w Europie.

Co ciekawe, kilka sztuk Cybertrucka jeździ już po europejskich drogach. Nie licząc polskiego egzemplarza mamy doniesienia o modelach w Czechach czy Austrii. Oczywiście one też wymagały kombinowania, aby w ogóle rejestracja była możliwa.

Tesla Cybertruck nie jest tania, a dodatkowo w Europie nie jest oficjalnie sprzedawana. Możemy jednak tym samochodem pojeździć w grach komputerowych, bowiem pojawił się w Fortnite i Rocket League. Na pewno jest to doświadczenie dalekie od prowadzenia prawdziwego Cybertrucka, ale lepsze to niż nic.