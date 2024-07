W Orange Flex dostaniemy więcej gigabajtów za tę samą cenę

Mam świetną wiadomość dla użytkowników Orange Flex. Otóż dostaną oni sporo większe paczki gigabajtów internetu w tej samej cenie.

Więcej gigabajtów w Orange Flex

Niedawno obchodziliśmy 6. urodziny Orange Flex. W związku z tym, klienci mogli liczyć na atrakcyjne promocje, a także pojawiła się specjalna loteria. Teraz przychodzę z kolejnymi dobrymi informacjami, które powinny ucieszyć szczególnie osoby potrzebujące sporych paczek mobilnego internetu.

Pomarańczowy operator oficjalnie poinformował, że wprowadzi większe paczki gigabajtów internetu do wykorzystania. To wszystko bez podnoszenia dotychczasowych cen planów. Dowiedzieliśmy się również, że osoby korzystające z darmowego internetu UNLMTD w najwyższym planie nie będą już musiały aktywować go ręcznie co miesiąc – usługa zostanie włączona na stałe.

Nowa oferta Orange Flex będzie wyglądała w następujący sposób:

plan za 35 złotych – 75 GB (zamiast 45 GB),

plan za 50 złotych – 150 GB (zamiast 80 GB),

plan za 80 złotych – internet bez limitu + ekstra 250 GB do przesyłania innym użytkownikom Orange Flex (zamiast 150 GB i ręcznie włączanego UNLMTD).

Co prawda dostaniemy więcej gigabajtów internetu, ale zniknie usługa Social Pass. To zmiana zgodna z zaleceniami prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i regulacjami Unii Europejskiej, które sprawiają, że operatorzy nie mogą już oferować nielimitowanego transferu danych dla wybranych aplikacji.

Kto będzie mógł skorzystać z nowej oferty?

Firma podkreśla, że nowa oferta będzie przeznaczona dla nowych użytkowników. Bez obaw, obecni użytkownicy nie zostali zostawieni z niczym. Dla aktualnych klientów przygotowano możliwość wyboru:

Mogą pozostać z dotychczasowym planem i jeszcze przez jakiś czas korzystać z usługi Social Pass. W takim wypadku wystarczy nie zmieniać i nie zawieszać aktualnego planu, a wszystko pozostanie bez zmian.

Mogą wybrać plan z nowej oferty – wystarczy 27 sierpnia lub później zmienić swój obecny plan w aplikacji. Nie będzie już jednak możliwości powrotu do starego planu.

Zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów, przedstawione zmiany zaczną obowiązywać od 27 sierpnia 2024 roku. Przy okazji, wypada przypomnieć, że w Orange Flex wciąż obowiązuje letnia promocja – do 31 sierpnia z kodem TERALATO w aplikacji zgarniemy 1 TB na 60 dni za darmo.