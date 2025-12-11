Photoshop za darmo? To jedyny legalny sposób

Aplikacje Adobe zostały udostępnione w jednym z najpopularniejszych chatbotów AI. Od teraz możesz retuszować zdjęcia, projektować grafiki i porządkować PDF-y w trakcie rozmowy z AI. Czy to zadowoli użytkowników?

Adobe ogłasza wprowadzenie aplikacji Photoshop, Express i Acrobat do ChatGPT

W listopadzie 2025 roku Google zaprezentowało Nano Banana Pro – narzędzie, które faktycznie robi wrażenie, jeśli chodzi o generowanie obrazów i edycję zdjęć. OpenAI nie chce na polu kreatywnych narzędzi pozostać w tyle, więc postanawia zaprzyjaźnić się z gigantem z San Jose.

Adobe oficjalnie ogłosiło wprowadzenie swoich kluczowych aplikacji do ChatGPT. Chodzi o Adobe Photoshop, Adobe Express i Adobe Acrobat, które można uruchamiać bezpośrednio w interfejsie chatbota i sterować nimi zwykłymi poleceniami tekstowymi. Mówiąc o AI, warto zaznaczyć, że w kwietniu 2025 roku Adobe wprowadziło do swoich programów szereg nowych funkcji napędzanych sztuczną inteligencją – zaprezentowano agentów ułatwiających pracę z dokumentami i obróbkę zdjęć.

Adobe jest jednym z globalnych liderów oprogramowania kreatywnego i biurowego. Natomiast ChatGPT to popularny model językowy, rozwijany przez OpenAI, używany tygodniowo przez 800 milionów użytkowników – zarówno indywidualnych, jak i firmowych – do generowania treści, kodu oraz analiz. Połączenie tych dwóch światów oznacza, że narzędzia Adobe stają się częścią większego ekosystemu pracy konwersacyjnej.

Produkty Adobe, które trafiły do ChatGPT, mają wyraźnie różne role. Photoshop w wersji dla ChatGPT umożliwia edycję zdjęć, zmianę fragmentów kadru, korekcję jasności i kontrastu oraz nakładanie efektów specjalnych – wszystko wywoływane krótkimi opisami.

Adobe Photoshop dla ChatGPT (źródło: Adobe)

Adobe Express służy do szybkiego projektowania grafik na potrzeby mediów społecznościowych, plakatów czy zaproszeń, z użyciem gotowych szablonów i automatycznego wypełniania tekstu. Z kolei Acrobat odpowiada za stronę produktywności – pozwala edytować pliki PDF, wyciągać z nich tabele, łączyć i kompresować dokumenty oraz konwertować pliki do formatu PDF.

Użytkownicy ChatGPT mogą teraz edytować materiały bezpośrednio w czacie, a – jeżeli będą chcieli kontynuować rozpoczęte prace w pełnej wersji aplikacji – również mają taką możliwość. Dla części osób może to być pierwszy realny kontakt z narzędziami Adobe, które jak dotąd wydawały się skierowane głównie do specjalistów.

Jak wywołać aplikacje Adobe Photoshop, Express i Acrobat w ChatGPT?

Osoby, chcące skorzystać z nowych możliwości, muszą w rozmowie z ChatGPT wywołać aplikację Adobe i kliknąć połącz z aplikacją. W praktyce wygląda to tak, że po wgraniu zdjęcia użytkownik może napisać np. „Adobe Photoshop, pomóż rozmyć tło” albo „Adobe Express, przygotuj prosty plakat na imprezę” i dalej doprecyzowywać efekty kolejnymi promptami.

Warto pamiętać, że jeśli użytkownik źle sformułuje prompt, np. „Czy masz dostęp do Adobe?”, otrzyma wówczas odpowiedź, że model nie ma dostępu do zewnętrznych aplikacji. Na początku lepiej wpisać samą nazwę, np. Adobe Photoshop i zapytać, jak jej używać w ChatGPT – wówczas użytkownik powinien otrzymać odpowiednie instrukcje.

Klasyczny Adobe Photoshop w wersji na komputery, po darmowym 7-dniowym okresie próbnym, jest płatny. Z kolei aplikacje Adobe Express i Acrobat są dostępne za darmo, jednak aby mieć dostęp do wszystkich funkcji, trzeba zapłacić. Wszystkie te aplikacje w podstawowej wersji są dostępne na smartfony z systemami Android 16 i iOS 26, natomiast dostęp do pełnych wersji jest płatny.

Większość użytkowników powinna już mieć bezpłatny dostęp do Adobe Photoshop, Adobe Express i Adobe Acrobat z poziomu ChatGPT – na komputerach, przeglądarkach oraz iOS. W ekosystemie Android obecnie działa Adobe Express, natomiast Photoshop i Acrobat mają zostać dodane w kolejnych aktualizacjach.