W Android Auto jedna nawigacja została naprawiona, druga sprawia problemy

Trzeba przyznać, że życie z Android Auto nie należy do nudnych, aczkolwiek niekoniecznie takich emocji oczekują użytkownicy. Dowiedzieliśmy się, że irytujący błąd w Google Maps został naprawiony. Problemy zaczęli jednak zgłaszać kierowcy korzystający z TomTom Go.

Mapy Google już nie denerwują użytkowników Android Auto

Pod koniec stycznia mogliśmy usłyszeć o błędzie związanym z wyświetlaniem strzałki w Google Maps. Otóż kierowcy korzystający z Map Google w Android Auto zaczęli zgłaszać, że strzałka jest przesunięta na środek ekranu. Sprawiało to, że niektóre elementy interfejsu niemal przysłaniały wspomnianą strzałkę, a także część mapy wyświetlaną tuż wokół pozycji samochodu. Co ciekawe, działo się to tylko w podstawowym widoku, gdy nie było uruchomione prowadzenie do celu.

Błąd, który był odczuwalny szczególnie w przypadku mniejszych ekranów, właśnie został usunięty. Warto zaznaczyć, że wina leżała po stronie aplikacji, a nie samego Android Auto. W związku z tym, jeśli błąd nadal u Ciebie występuje, to przede wszystkim należy sprawdzić, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję Google Maps.

Jasne, nie był to naprawdę poważny problem, ale jak najbardziej mógł irytować użytkowników. Na szczęście Google sprawnie zareagowało na skargi. W związku z tym, że poprawka udostępniana jest stopniowo, istnieje szansa, że jeszcze nie jest wdrożona u wszystkich osób.

Strzałka powinna być przesunięta bardziej w prawo (fot. steelbreeze9 | Reddit)

TomTom Go sprawia problemy w Android Auto

Nie wszyscy kierowcy korzystają z Google Maps czy Waze. Nie brakuje osób, które preferują inne nawigacje, takie jak chociażby TomTom Go. W przypadku omawianej, alternatywnej nawigacji, ostatnio pojawiły się jednak problemy.

Jak wynika z licznych skarg w Google Play, aplikacja żąda uprawnień do lokalizacji, mimo iż zostały one wcześniej przyznane. Skutkuje to wyświetlaniem komunikatów o błędach. Z kolei inni kierowcy wskazują, że aplikacja w ogóle nie wyświetla się na ekranie samochodu, więc korzystanie z niej nie jest możliwe.

Podobno problemy miały pojawić się po jednej z ostatnich aktualizacji Android Auto. Może to sugerować, że wina leży po stronie oprogramowania Google, ale ten scenariusz nie jest jeszcze pewny. Obecnie znamy zbyt mało szczegółów, aby wskazać faktyczną przyczynę pojawiających się błędów.

Zespół rozwijający TomTom Go poinformował, że jest świadomy występujących problemów. Obecnie trwają prace, które pozwolą je usunąć. Ciekawe, czy wystarczy aktualizacja samej aplikacji czy jednak potrzebne będą również poprawki po stronie Android Auto.