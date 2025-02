Ten tablet ma spory ekran, 4G i etui z klawiaturą w zestawie. Cena nie jest wysoka

Techbite Smartboard III 12 może okazać się ciekawą propozycją dla tych, którzy szukają niedrogiego tabletu nie tylko do przeglądania internetu czy oglądania filmów. Otóż już w zestawie dostajemy etui z fizyczną klawiaturą.

Co oferuje tablet Techbite Smartboard III 12?

Patrząc na kanciaste boki, a także też na wyspę z aparatami z tyłu i design całej obudowy, można odnieść wrażenie, że ktoś inspirował się iPadem Pro. W przeciwieństwie jednak do tabletu Apple, omawiany sprzęt jest znacznie tańszy. Owszem niższa cena wiąże się z gorszą specyfikacją, odczuwalnie słabszym procesorem czy najpewniej też gorszym zestawem aparatów. Tylko, że Techbite Smartboard III nie ma ambicji rywalizowania z najlepszymi na rynku.

Techbite Smartboard III 12 to po prostu sprzęt, który stara się zaoferować możliwie najwięcej w akceptowalnej cenie. Jest to urządzenie dla osób potrzebujących zwykłego tabletu z dużym ekranem, a także fizyczną klawiaturą. Dołączana do zestawu klawiatura sprawia, że wprowadzanie tekstu czy różnych danych jest szybsze i wygodniejsze, więc nie musimy ograniczać się tylko do przeglądania treści. Możemy też pracować, tworzyć dokumenty i wykonywać inne zadania.

Tablet wyposażony jest w 12,1-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Sercem jest procesor Mediatek Helio G99, któremu towarzyszy 8 GB RAM i 128 GB na dane. Pojemność akumulatora wynosi 10000 mAh, aczkolwiek firma niezbyt chętnie chwali się dokładnym czasem pracy, wspominając, że pełne naładowanie powinno wystarczyć na wiele godzin działania bez ładowarki.

Dostajemy wsparcie technologii LTE oraz funkcję Dual SIM, co umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie. Do tego dochodzi WiFi 5 i Bluetooth 5.2. Nie zabrakło USB-C. Z tyłu umieszczono moduł z trzema obiektywami (16 + 8 + 2 Mpix), a z przodu mamy kamerę 8 Mpix. Całość działa pod kontrolą Androida 14. Wymiary to natomiast 278,6 x 180,6 x 7,4 mm, waga to 600 gramów.

Wypada jeszcze wspomnieć o etui z fizyczną klawiaturą i gładzikiem. Otrzymujemy zestaw podstawowych klawiszy, a także klawisze funkcyjne, które pozwalają chociażby na sterowanie multimediami. Postawiono na magnetyczne mocowanie, co w założeniach ma ułatwić proces podłączania i odłączania klawiatury. Dodatkowo etui można wykorzystać w roli statywu, aby przykładowo ustawić tablet w pozycji wygodnej do oglądania filmów na YouTube.

Ile kosztuje Techbite Smartboard III 12?

Urządzenie dostępne jest w cenie 1249 złotych w sklepie producenta. Niebawem powinno pojawić się również w popularnych sklepach z elektroniką.