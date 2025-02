Samsung ma niezły pomysł. Galaxy Ring może stać się bardziej funkcjonalny

Samsung Galaxy Ring to nie lada ciekawostka, tyle że niezbyt funkcjonalna. Producent szuka jednak sposobów na to, by odmienić ten stan rzeczy. Potwierdzają to zgłoszenia patentowe, spośród których jedno szczególnie się wyróżnia.

Cel: ulepszyć Samsung Galaxy Ring

Inteligentny pierścień Samsung Galaxy Ring jest ładny i wygodny, a do tego oferuje całkiem długi czas działania między jednym ładowaniem a drugim. Niestety, gdy przychodzi do omówienia funkcjonalności, wypada bardzo słabo. Wprawdzie liczy kroki i mierzy puls, ale z obu tych zadań wywiązuje się wątpliwie. Sen potrafi monitorować dobrze, ale na kalibrację potrzebuje sporo czasu. Modułu GPS ani wibracji zaś w ogóle nie ma, a i ogólnie korzyści z jego posiadania jest niewiele.

Dobra wiadomość: już niebawem może się to zmienić. Wierzyć w to pozwala zgłoszenie patentowe, w którym Samsung opisuje ciekawą funkcję inteligentnego pierścienia. Dzięki tej technologii mógłby on mianowicie służyć do kontrolowania treści wyświetlanych na ekranie innego urządzenia, a także do przesyłania danych pomiędzy sprzętami, takimi jak laptopy, tablety i smartfony. Oczywiście bezprzewodowo.

Jak inteligentny pierścień może pomóc w codziennej pracy?

Według patentu wystarczyłoby zaznaczyć plik na jednym urządzeniu, wskazać na nie palcem ze smart ringiem, wykonać gest i ponowić go, wskazując drugie urządzenie. Szybko, prosto i wygodnie. I choć sama w sobie nie jest to może funkcja zmieniająca zasady gry, to jednak pokazuje ciekawy kierunek, w którym mogą zostać rozwinięte akcesoria tego typu.

W innym spośród niedawno zgłoszonych patentów Samsung zaprezentował technologię, która umożliwiałby automatyczne dostosowywanie rozmiaru pierścienia do konkretnego palca. Miałoby to rozwiązywać potencjalne trudności z doborem optymalnego wariantu.

Oczywiście zgłoszenia patentowe nie oznaczają od razu, że już w kolejnej generacji doczekamy się wprowadzenia tych rozwiązań. A nawet, że doczekamy się ich w ogóle. Cóż, coś jednak musi się zmienić. W aktualnej wersji Samsung Galaxy Ring ma bowiem wiele braków: wibracje, GPS czy moduł NFC do płatności zbliżeniowych to tylko kilka spośród nich.