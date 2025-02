Play zapowiedział zmiany w ofertach na kartę. Kogo dotyczą?

Play poinformował, że już za miesiąc, 4 marca 2025 roku, dokona zmian w ofertach na kartę w przypadku wybranych klientów. Są one nieuniknione – nie można się przed nimi uchronić.

Zmiany w wybranych ofertach Play na kartę od 4 marca 2025 roku

Zapowiedziane dziś przez operatora zmiany dotyczą użytkowników ofert Play na Kartę 2.0, Play na Kartę 2.0 MNP 5 zł, Play na Kartę 2.0 MNP oraz Play na Kartę Energy – 4 marca 2025 roku przestanie świadczyć usługi w ramach ww. ofert. Klienci nie zostaną jednak odcięci od usług telekomunikacyjnych, z których korzystali do tej pory.

4 marca 2025 roku operator automatycznie zmigruje użytkowników ww. ofert do taryfy Formuła Play na kartę. Przeniesie również wartość konta (Pakiet Złotówek) – nie ulegnie on zmianie, a do tego nie zdezaktywuje aktywowanych do 3 marca 2025 roku pakietów cyklicznych. Użytkownicy, których dotyczą zmiany, będą też mieli 180 dni na wykorzystanie aktywnych pakietów minut (licząc od 4 marca). Z kolei termin ważności pakietów danych pozostanie bez zmian.

Jeśli ktoś nie zgadza się na zapowiedziane zmiany, może wypowiedzieć umowę lub przenieść numer do innej sieci. Operator informuje, że zgodnie z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych ma prawo zmienić taryfę na inną, jeśli korzysta z niej mniej niż 3% całej bazy abonentów usług przedpłaconych P4.

Formuła Play na kartę – cennik, ważność konta po doładowaniu

Operator nie opublikował jeszcze szczegółowego cennika. Podał natomiast, że transmisja danych będzie płatna 12 groszy za każde 100 kB. W przypadku, gdy opłata za transfer danych pobierana jest z konta (Pakietu Złotówek), maksymalna prędkość pobierania wynosi 15 Mbit/s, a wysyłania 5 Mbit/s (to wartości szacunkowe). Po tym, jak Play pobierze z konta 5 złotych na transmisję danych, prędkość transferu danych spadnie i zostanie ograniczona do maksymalnie 8 Kbit/s.

Z kolei ważność konta można przedłużyć, doładowując konto odpowiednią kwotą: