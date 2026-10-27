Popularna sieć sklepów uruchomi własny sklep internetowy. Wielu klientów na to czekało

Jedna z popularnych w Polsce sieci handlowych ma w planach uruchomić własny sklep internetowy. Wielu klientów na to czekało, ale sprawa nie jest tak prosta jak mogłoby się wydawać.

Zakupy online w Pepco są coraz bliżej – szef sieci uchylił rąbka tajemnicy

Niemal każda sieć handlowa oferuje własny program lojalnościowy i aplikację mobilną, a spora część oferuje swoje produkty również online. Pepco podeszło do tych „technologicznych” spraw dość ostrożnie, bo sama aplikacja mobilna wraz z klubem Pepco Club stały się dostępne w Polsce dopiero w lutym 2026 roku. Ponadto już kilka miesięcy później – w sierpniu 2026 roku – Pepco uruchomiło nowy cyfrowy system, w tym obejmujący nową odsłonę strony internetowej.

Mimo zmian i unowocześnienia systemu Pepco nadal nie oferuje zakupów online. Wygląda jednak na to, że sytuacja może ulec zmianie, gdyż Stephan Borchert – CEO Pepco Group – w rozmowie z portalem Wiadomości Handlowe zdradził, że prace na projektem sklepu internetowego Pepco oraz testy mają wystartować już w 2027 roku.

Co jednak ważne, nie jest to jednoznaczne z uruchomieniem zakupów online z dostawą w tym samym roku. Stephan Borchert podkreślił, że nie ma jeszcze konkretnej daty oficjalnego uruchomienia sklepu, choć infrastruktura cyfrowa jest tworzona tak, aby obsłużyć platformę e-commerce.

Dlaczego Pepco ostrożnie podchodzi do uruchomienia sklepu online?

CEO Pepco Group w rozmowie zwrócił uwagę na to, że firma musi opracować taki model, który nie tylko spełni oczekiwania klientów. Szef zaznaczył, że wszystko sprowadza się do kwestii ekonomicznych, a główne znaczenie ma koszt obsługi zamówień i dostaw oraz średnia wartość koszyka zakupowego. Wyjaśnił też iż przy średniej wartości koszyka w sklepach Pepco skuteczne prowadzenie e-commerce nie jest łatwe.

Pepco podchodzi bardzo ostrożnie do uruchomienia sklepu internetowego oraz analizuje możliwość rozwoju dostaw tzw. ostatniej mili, gdyż klienci oczekują dostaw pod wskazany adres. Firma musi jednak spełnić te potrzeby jednocześnie nie narażając ekonomii przedsiębiorstwa i tworząc opłacalny system.

Warto zaznaczyć, że Pepco nie planuje odchodzić od sklepów stacjonarnych. Na ten moment firma prowadzi ponad 4 tysiące placówek w 19 krajach, a w samej Polsce – jak wspominaliśmy w sierpniu 2026 roku – działa ich już ponad 1,4 tysiąca.