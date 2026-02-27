Aplikacja Pepco w końcu dostępna. Poznaj Pepco Club

Pepco – sieć sklepów, ciesząca się dużą popularnością w Polsce – udostępniło swoją aplikację na smartfony. Klienci mogą dołączyć do Pepco Club i zyskać różne korzyści, w tym kupony rabatowe.

Aplikacja Pepco dostępna. Jakie korzyści daje Pepco Club? Kupony rabatowe i nie tylko

Dziś każda duża sieć handlowa oferuje aplikację na smartfony. Pepco na swojej stronie podaje, że posiada w Polsce blisko 1500 sklepów, a liczba zatrudnianych przez firmę pracowników wzrosła w ciągu ostatnich dziesięciu lat dziesięciokrotnie, więc zdecydowanie można zaliczyć ją do tego grona.

Dopiero teraz jest jednak dostępna aplikacja Pepco. Do zarejestrowania się wystarczy numer telefonu, choć można też zalogować się z użyciem konta Google, konta Apple lub konta na Facebooku. Wymagane jest też podanie daty urodzenia, ponieważ sklep przyznaje urodzinowy kupon rabatowy -10% na zakupy za co najmniej 50 złotych.

W ten sposób klient dołącza do Pepco Club, który zapewnia szereg korzyści, w tym dostęp do Pepcogry, przypominającej Szejkomat Biedronki, a także kuponów rabatowych, które należy aktywować przed użyciem. Aby z nich skorzystać, trzeba okazać kod QR przy kasie.

Aplikacja Pepco (źródło: Google Play)

Na start oferowany jest również kupon powitalny, obniżający kwotę zakupów o 10% (pod warunkiem, że rachunek opiewa na co najmniej 50 złotych). Można zyskać też kolejny kupon -10% (przy zakupach za co najmniej 50 złotych), lecz warunkiem jego otrzymania jest wypełnienie ankiety, gdzie trzeba podać m.in. imię, adres e-mail i kod pocztowy.

Aplikacja Pepco pozwala też przeglądać aktualną ofertę sklepu i wyszukiwać produkty, które podzielone są na kategorie: Dziecko, Kobieta, Dom, Niemowlę, Mężczyzna i Pozostałe. Można przejrzeć również najnowsze kolekcje i dodać do ulubionych produkty, które wpadły w oko.

Aplikacja Pepco oferuje też personalizację – można dodać informację o dzieciach (miesiąc i rok urodzenia oraz płeć), co pozwoli programowi dobierać oferty i inspiracje dopasowane do użytkownika i jego rodziny. Warto również wspomnieć, że można włączyć i wyłączyć powiadomienia, a także dostosować motyw (jasny, ciemny lub zgodny z ustawieniami urządzenia).

Aplikacja Pepco nie pozwala natomiast robić zakupów w sklepie.

Aplikacja Pepco – skąd pobrać?

Aplikację Pepco: kupony i nowości można pobrać bezpłatnie na smartfony z systemem Android ze sklepu Google Play (wymagany Android 12 lub nowszy) oraz na iPhone’y z Apple App Store (wymagany iOS 17 lub nowszy).

W sklepie Google Play widnieje informacja, że aplikacja nie zbiera danych i nie udostępnia żadnych danych innym firmom, aczkolwiek można przyznać jej dostęp do lokalizacji, aby znaleźć i wybrać preferowany sklep.