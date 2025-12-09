Te kamery przypilnują Twojego domu i ogrodu. Zainstalujesz je sam

Na polskim rynku debiutują dwie nowe zewnętrzne kamery obrotowe marki TP-Link. Jak twierdzi producent – oba zestawy wyróżniają się łatwą instalacją, niezależnością zasilania oraz zaawansowanymi funkcjami ochrony.

Zewnętrzne kamery do monitoringu z panelem solarnym

Do grona urządzeń TP-Link Tapo dołączają nowe kamery – Tapo C660 KIT oraz Tapo C610 KIT. Pierwsza z nich to sprzęt, oferujący nagrywanie obrazów w rozdzielczości 4K 8 Mpix. Producent deklaruje, że dzięki takiej jakości kamera może uchwycić niewielkie szczegóły i detale, a z pomocą funkcji kolorowej wizji nocnej Starlight sprawdzi się również w trudnych warunkach oświetleniowych.

Konstrukcja Tapo C660 KIT sprawia, że sprzęt może obracać się i rejestrować obraz w zakresie 360 stopni. Ponadto model ten oferuje inteligentne funkcje, w tym rozpoznawanie osób, zwierząt czy pojazdów, a także powiadomienia oraz alarm świetlno-dźwiękowy.

Tapo C660 (źródło: TP-Link)

Kamerę wyposażono w panel solarny i wbudowany akumulator o pojemności 10000 mAh – według producenta ma to pozwolić na ciągłe rejestrowanie obrazu. Nagrania przechowywane są lokalnie, na karcie microSD lub w płatnej chmurze TapoCare. Warto wspomnieć, że kamera spełnia kryteria klasy odporności IP65.

Nagrania z kamer w smartfonie (źródło: TP-Link)

Z kolei Tapo C610 KIT to mniej zaawansowana i tańsza alternatywa dla modelu Tapo C660 KIT. Kamera ta również obraca się w zakresie 360 stopni, a także pozwala na rejestrowanie obrazu w rozdzielczości 2K 3 Mpix. Model ten oferuje też kolorową wizję nocną.

Tapo C610 KIT nie wymaga instalowania przewodów, gdyż kamera ma panel solary oraz akumulator o pojemności 6700 mAh. Wariant ten nie będzie jednak tworzył nagrań w trybie ciągłym, a zapisze wyłącznie wykryte zdarzenia. Sprzęt oferuje też dwukierunkową komunikację, alarm świetlno-dźwiękowy i odporność na wodę i pył w klasie IP65.

Tapo C610 (źródło: TP-Link)

Tapo C660 KIT i Tapo C610 KIT – cena i dostępność

Oba nowe modele kamer zewnętrznych marki TP-Link zadebiutowały już na polskim rynku. Urządzenia są objęte 2-letnią gwarancją. Sugerowane przez producenta ceny wynoszą:

650 złotych za model Tapo C660 KIT,

350 złotych za model Tapo C610 KIT.