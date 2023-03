Apple Music Classical to nowa aplikacja dla fanów muzyki klasycznej (i nie tylko)

Pierwszą wzmiankę na temat nowej aplikacji muzycznej Apple odnaleziono w lutym 2022 roku. Spodziewaliśmy się jej debiutu kilkukrotnie w ciągu minionych miesięcy, jednak Apple Music Classical dopiero dziś zostało oficjalnie zaanonsowane. Od kiedy nowa platforma z muzyką klasyczną będzie dostępna?

Apple Music Classical to nowa aplikacja dla fanów muzyki klasycznej

Gigant z Cupertino informuje, że jest to aplikacja zaprojektowana specjalnie dla muzyki klasycznej. Zawiera ona „największy na świecie” katalog muzyki, który można przeszukiwać z pomocą dostosowanej do tego gatunku wyszukiwarki. Utwory dostępne są w jakości do 192 kHz/24-bit Hi-Res Lossless. Jest też wsparcie dla technologii dźwięku przestrzennego i Dolby Atmos.

źródło: Apple

Amerykański producent jest jednak przekonany, że aplikacja będzie atrakcyjna nie tylko dla melomanów, ale też osób, które nie są doskonale zaznajomione z muzyką klasyczną, ale chcą to zmienić. Zawiera ona katalog setek list odtwarzania z utworami, który każdy powinien znać, a także wnikliwe biografie kompozytorów, szczegółowe przewodniki po wielu kluczowych utworach oraz intuicyjne funkcje przeglądania.

Biblioteka Apple Music Classical zawiera ponad 5 mln utworów – od klasyków przez najnowsze kompozycje, w tym również setki niedostępnych nigdzie indziej albumów. Wyszukiwanie ułatwiają filtry – można wyszukiwać nie tylko po nazwie utworu i kompozytorze, ale też dyrygencie lub numerze katalogowym.

Od kiedy będzie dostępna aplikacja Apple Music Classical?

Program znajduje się już w sklepie App Store. Aktualnie widnieje przy nim informacja o „przedsprzedaży” – zostanie on udostępniony użytkownikom dopiero za blisko trzy tygodnie, 28 marca 2023 roku. Co ważne: bez dodatkowych opłat, tzn. dostęp do nowej platformy dostaną wszyscy subskrybenci usługi Apple Music w cenie opłacanego abonamentu.

Aplikacja będzie dostępna prawie wszędzie tam, gdzie można wykupić subskrypcję usługi Apple Music, z wyjątkiem Chin, Japonii, Korei, Rosji, Tajwanu, Turcji, Afganistanu i Pakistanu. Do jej uruchomienia wymagany jest iPhone lub iPod z systemem iOS 15.4 lub nowszym. Ponadto producent wspomina, że konieczne jest połączenie z internetem.

Użytkownicy programu muszą jednak wiedzieć, że dostępnych będzie tylko siedem wersji językowych: angielska, holenderska, francuska, niemiecka, włoska, portugalska i hiszpańska. O polskiej nie ma informacji.