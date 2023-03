Nowe słuchawki JBL Quantum 360P/X będą do konsoli i komputera jak znalazł

JBL jest marką, która kojarzy nam się przede wszystkim ze świetnymi głośnikami Bluetooth, ale z drugiej strony firma tworzy też sprzęt audio dedykowany graczom. W ofercie znajdziemy serię słuchawek Quantum, do której dołączą dwa nowe, bliźniaczo do siebie podobne modele dedykowane konsolom. Oto Quantum 360P i 360X – ile kosztują i co oferują?

JBL Quantum 360P i 360X – bezprzewodowe słuchawki do konsol i nie tylko

JBL idzie o krok dalej, wprowadzając na rynek swoje najnowsze słuchawkowe propozycje. Modele Quantum 360P i 360X to urządzenia dedykowane graczom, szukającym uniwersalnego sprzętu, który zda egzamin zarówno podczas rozgrywek na konsolach, jak i komputerze czy smartfonie.

Quantum 360P (źródło: JBL)

Wersja z dopiskiem 360P została stworzona do pracy z konsolami PlayStation, natomiast 360X – z konsolami Xbox, co dodatkowo sugerują akcenty kolorystyczne, gdzie 360P jest czarno-biało-niebieska, zaś 360X czarno-zielona. To jednak nie koniec różnic, ponieważ choć oba warianty wspierają technologię przestrzennego dźwięku, to 360P jest zgodna z dźwiękiem 3D PlayStation 5, a 360X z dźwiękiem przestrzennym konsol Xbox Series X|S oraz Windows Sonic.

Obie propozycje JBL bazują na dynamicznych przetwornikach o średnicy 40 mm z pasmem przenoszenia 20 – 20000 Hz, wspieranych technologią JBL Quantum SOUND, które mają zapewnić imersję w grze. Jako iż są to słuchawki dla graczy, nie mogło zabraknąć bezstratnego, szybkiego połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz i akumulatora, który zapewnia do 22 godzin pracy na jednym ładowaniu (dla Bluetooth jest to 26 godzin). Słuchawki połączymy z naszym sprzętem również przewodowo poprzez jack 3,5 mm.

Quantum 360X (źródło: JBL)

Producent zaimplementował tu przydatną technologię połączenia 2,4 GHz i Bluetooth, gdzie dźwięk może być jednocześnie przesyłany z dwóch urządzeń – konsoli przez 2,4 GHz i Bluetooth na przykład z telefonu. JBL Quantum 360P i 360X mają do dyspozycji odłączany mikrofon kierunkowy z funkcją Voice Focus z możliwością szybkiego wyciszenia.

Do konsol i komputera jak znalazł

Słuchawki są bliźniaczo podobne i wybór modelu zależy od tego, na jakiej platformie gramy. Natomiast warto zaznaczyć, że oba warianty słuchawek są kompatybilne też z komputerami PC z systemem Windows oraz macOS, a także z konsolą Nintendo Switch (również poprzez połączenie 2,4 GHz). Do reszty urządzeń trzeba będzie się posiłkować poprzez kabel lub Bluetooth.

Dla pecetowców producent przygotował także specjalne oprogramowanie JBL Quantum Engine, z którego poziomu dostosujemy dźwięk słuchawek i mikrofonu. A ile przyjdzie Wam zapłacić za ten sprzęt? 619 złotych, niezależnie od wersji.