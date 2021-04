Nowy patent Samsunga – Flip z dwustronnie składanym ekranem

Składane czy też zwijane smartfony to stosunkowo młoda gałąź rynku, jednak już teraz robi się na niej dość tłoczno. Upatrując w tym segmencie urządzeń swoją szansę na wyróżnienie się na tle konkurencji, a co za tym idzie zarobienia bajońskich sum na potencjalnej sprzedaży, producenci prześcigają się wzajemnie w swojej pomysłowości. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że kolejna generacja Samsunga Galaxy Z Flip może zostać wzbogacona o kilka ciekawych rozwiązań.

Kto stoi w miejscu, ten się cofa

Samsung nie boi się eksperymentować z formą. Do urzędu patentowego złożył wniosek związany z serią smartfonów Galaxy Z Flip. Projekt zakłada, że smartfon miałby się składać zarówno do środka, jak i do zewnątrz. Dzięki temu, całe urządzenie miałoby zostać znacząco odchudzone – zarówno, jeśli chodzi o grubość, jak i wagę. Przez taką, a nie inną konstrukcję, zawias musiałby oczywiście zostać zaprojektowany całkowicie od nowa względem tego, co znamy z Galaxy Z Flip.

źródło: Let’s Go Digital

W dokumentacji patentu odnotowano także obecność podwójnego aparatu przedniego. Ze względów bezpieczeństwa, smartfon pozbawiono diody doświetlającej, której rolę pełnić będzie sam wyświetlacz, podświetlający się, kiedy zaistnieje taka potrzeba.

Interesujące i intrygujące zarazem jest to, że Samsung chciałby zintegrować czytnik linii papilarnych z ekranem. Tym samym Galaxy Z Flip 3 byłby pierwszym składanym smartfonem, w którym skaner odcisków palców nie znalazłby się na krawędzi urządzenia.

Czekamy na premierę Galaxy Z Flip 3

Mimo, że Samsungowi nie udało się zdobyć zaszczytnego tytułu pierwszego składanego smartfona na rynku, bez wątpienia to on zasługuje na miano najprężniej rozwijającego tę koncepcję. Wielu producentów ochoczo inwestuje niemałe nakłady finansowe na rozwój licznych projektów, których większość prawdopodobnie nigdy nie ujrzy nawet sklepowych półek.

Obecnie wiadomo, że Samsung pracuje nad kilkoma innymi składanymi smartfonami, w tym Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Fold FE, którę swoja oficjalną premierę mają mieć jeszcze w tym roku kalendarzowym. Ich specyfikacja i ceny w dużej mierze nadal pozostają tajemnicą.