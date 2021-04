LG wprowadziło na rynek niejeden nietypowy smartfon. LG Rollable mógł być wisienką na torcie, składającym się z tych wszystkich oryginalnych urządzeń. Niestety, ta wisienka zgnije w szufladzie…

RIP LG

Jeszcze do niedawna nie uroniłbym ani jednej łzy nad losem działu mobilnego LG. Bo chociaż wybrane modele były w ogólnym ujęciu bardzo udanymi i konkurencyjnymi konstrukcjami, to zabiła je absurdalna polityka cenowa, a w ostatnim czasie też wołające o pomstę do nieba wsparcie, które zszargało nerwy użytkowników smartfonów tej marki. Na dodatek klienci nie mieli poczucia, że kupują sprzęt klasy premium, bo jego cena spadała w ekspresowym tempie.

Strategia działu mobilnego przez lata nie przynosiła oczekiwanych rezultatów. Dopiero w zeszłym roku zmieniła się ona tak bardzo, że pojawiło się światełko w tunelu i zaczęliśmy wierzyć, że LG odbuduje swoją (utraconą na rzecz chińskiej konkurencji) pozycję na rynku. Niestety, teraz nie ma już na to żadnej nadziei, ponieważ producent w miniony poniedziałek oficjalnie poinformował, że wycofuje się z segmentu smartfonów.

LG Rollable zwinął się do szuflady. Już nigdy nie ujrzy światła dziennego…

Być może zauważyliście, że wczoraj internet dosłownie zalały artykuły, poświęcone najciekawszym/najbardziej oryginalnym telefonom LG. Jednocześnie pojawiły się też informacje o smartfonach, które już nigdy nie trafią na rynek, ponieważ południowokoreański producent wycofuje się z tego segmentu (aczkolwiek zadeklarował aktualizację nawet do Androida 12 dla wybranych modeli).

Jednym z nich jest LG Rollable, który właściwie był na ostatniej prostej do rynkowej premiery, ponieważ przechodził już wymagane prawem procesy certyfikacji. Załączone poniżej zdjęcie pochodzi z jednej z agencji, które się tym zajmują.

LG Rollable (źródło: @FrontTron)

Jeszcze w styczniu rzecznik LG Mobile potwierdził, że LG Rollable trafi na rynek w 2021 roku. Niewiele później pojawiły się nieoficjalne informacje, że może stać się to dopiero w czwartym kwartale. Co więcej, przy okazji podały one nawet cenę tego rozwijanego smartfona – podobno miała ona przekraczać 2500 dolarów amerykańskich.

Pod koniec lutego usłyszeliśmy natomiast, że LG nakazało swoim partnerom wstrzymanie prac nad LG Rollable, a w miniony poniedziałek Koreańczycy oficjalnie poinformowali, że wycofują się z segmentu smartfonów. Natomiast dziś przekazali serwisowi Android Authority informację, że „żadne urządzenie nie będzie dalej rozwijane”, co w praktyce oznacza, że projekt pod nazwą LG Rollable trafił do szuflady, z której prawdopodobnie nigdy nie zostanie już wyciągnięty.

Oczywiście, niewykluczone, że w bliżej nieokreślonej przyszłości marka LG powróci na rynek smartfonów, podobnie jak zrobiły to BlackBerry i Nokia. Na razie możemy jednak tylko zapłakać nad losem działu mobilnego LG…