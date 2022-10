Xbox Elite Series 2 od dziś stworzymy na zamówienie w Xbox Design Lab

Pad, który możemy dowolnie personalizować, to marzenie każdego gracza. Microsoft od lat umożliwia skrojenie xboksowego kontrolera pod własne preferencje. Dziś do systemu dołącza kolejny model.

Kontroler jak szyty na miarę

Od 2016 roku Xbox Design Lab umożliwia korzystającym z gamingowego ekosystemu Microsoftu modyfikować domyślne kontrolery Xbox Elite według swoich potrzeb. Kolory, grzybki i spusty – wiele z tych komponentów może ulec modyfikacji i spełniać wizję idealnego pada. Część graczy czekała jednak od jakiegoś czasu na kolejnego członka rodziny „dizajnerskiego laboratorium” – kontroler Elite Series 2. Czas oczekiwania dobiegł końca.

Nie skłamałbym, gdybym powiedział, że z wierzchu prawie każdy element Xboksowego kontrolera, który widzicie, może ulec zmianie. Oprócz uchwytów, które pozostają czarne, możecie zmienić kolor obudowy zarówno z przodu, jak i z tyłu, a do tego też spusty, guziki oraz D-pada. Ponadto po raz pierwszy w historii projektu Xbox Design Lab możemy również zmienić kolor gałek i pierścienia wokół podstawy.

Jak to dobrze, że przy pełnym pakiecie można liczyć na delikatny rabat (którego nie widać) | fot. Bartosz Kaja / Tabletowo.pl

Jeżeli uważacie, że to za mało, to Microsoft – za dodatkową opłatą – z chęcią wygraweruje Wam laserowo Wasze imię, Gamertag lub wiadomość o maksymalnej długości 16 znaków („PlayStation 5 lepsze” niestety się nie zmieści ;-) ). Wisienką na torcie są dołączone do zestawu wymienne komponenty. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wrzucić sobie klasyczny wygląd D-pada, założyć metaliczne łopatki pod spód i podmienić prawy grzybek na wyższy i z wypukłym środkiem.

Xbox Elite Series 2 – wyjątkowe cechy, wyjątkowa cena

A kiedy już wszystko do nas dotrze, całość będziemy mogli skonfigurować za pomocą dedykowanej aplikacji Akcesoria Xbox. Tam podmienimy kolor, na jaki świeci się logo oraz utworzymy profil dla siebie lub swojej partnerki/partnera.

Oczywiście tak, jak odwiedziając krawca szyjącego na miarę, tak tutaj zdajemy sobie sprawę z tego, że dopasowanie produktu do naszych potrzeb nie będzie tanie. W Polsce cena w konfiguratorze zaczyna się od 649 złotych za opcję pozbawioną dodatkowych przystawek i bez grawerunku. Pełny pakiet z łopatkami, drążkami, d-padem oraz etui ładującym i transportowym (no i laserowym grawerem) to bez żadnych promocji 1113 złotych i 99 groszy. Czyli mniej więcej tyle, za ile kupicie całą konsolę Xbox Series S na dobrej promocji w sklepie. Ale czego się nie robi dla idealnego pada?