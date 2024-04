Paczkomat InPost po raz kolejny stanął w nietypowym miejscu. Może być oblegany

Automaty paczkowe InPostu można spotkać niemal na każdym kroku. Wciąż są jednak lokalizacje, w których taka maszyna zostałaby przyjęta z otwartymi ramionami. Ich liczba sukcesywnie się zmniejsza, a od teraz Paczkomat stoi w miejscu, w którym wiele osób na pewno by się go nie spodziewało.

Paczkomat InPost na lotnisku Poznań-Ławica

Automaty paczkowe InPostu najczęściej spotyka się na osiedlach, w galeriach handlowych oraz przy sklepach i ulicach, czyli w miejscach, gdzie przewija się mnóstwo osób. Lotniska również do takich należą, lecz w przeważającej części są one pierwszym przystankiem w podróży, a nie miejscem, w którym nadaje się lub odbiera przesyłkę.

Mimo to taka maszyna jak najbardziej może się przydać na lotnisku. InPost stawia Paczkomaty w takich miejscach, aby umożliwić wysłanie przedmiotów, z którymi nie można przejść kontroli bezpieczeństwa. Oczywiście, można je wyrzucić do przygotowanych koszów na odpady, ale nie każdemu musi się to uśmiechać, szczególnie gdy jest to coś o większej wartości (niekoniecznie możliwej do podania w walucie – może to być wartość sentymentalna).

Od teraz osoby, wylatujące z lotniska Poznań-Ławica, będą mogły wysłać „przedmioty nieloty” za pośrednictwem Paczkomatu InPost, zlokalizowanego przy stanowisku kontroli bezpieczeństwa w hali odlotów.

źródło: InPost

Jak wysłać paczkę przez Paczkomat InPost z lotniska Poznań-Ławica?

Przedmioty, które nie przejdą kontroli bezpieczeństwa, trzeba umieścić w worku strunowym i odpowiednio okleić, a następnie zapakować w karton (dostępny na stanowisku, podobnie jak inne potrzebne rzeczy) i umieścić w skrytce w automacie paczkowym. Przesyłkę nadaje się poprzez aplikację InPost Mobile. Możliwa jest dostawa zarówno do innego Paczkomatu, jak i kurierem pod wskazany adres.

Podobne udogodnienie jest dostępne również na innych lotniskach w Polsce – w Warszawie (Lotnisko Chopina) i Katowicach (Katowice-Pyrzowice) oraz we Wrocławiu (Wrocław-Strachowice). Warto też przypomnieć, że InPost planuje umożliwić wysyłanie przesyłek z Paczkomatu w Polsce do Paczkomatu za granicą jeszcze w 2024 roku.

Ponadto w ofercie operatora pojawiła się usługa Mini Paczka, również wykorzystująca automaty paczkowe InPostu. Może ona stanowić alternatywę dla usług Poczty Polskiej, która ogłosiła podwyżkę cen od 1 kwietnia 2024 roku.