Wysyłka przesyłki Paczkomatem, ale za granicę? InPost już nad tym pracuje

Paczkomaty praktycznie wrosły w polski krajobraz. Właściwie nie wyobrażamy sobie zakupów przez internet bez opcji odstawy do maszyny paczkowej. Ale co z wysyłką za granicę?

Sieć Paczkomatów InPost rośnie

Automaty paczkowe stają się popularne nie tylko w Polsce. Sam InPost stawia Paczkomaty w dziewięciu krajach. Należą do nich Wielka Brytania, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Francja, Holandia, Belgia i Luksemburg. Doliczyć do tego należy innych operatorów, którzy – czy to na osiedlach blisko naszego miejsca zamieszkania, czy gdzie indziej – inwestują w rozwój sieci maszyn praktycznych podczas odbierania przesyłek o dogodnej dla klienta porze.

fot. Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Sęk w tym, że jak na razie trudno się cieszyć z takiego „zagranicznego” rozwoju, kiedy możliwości wygodnego wysłania paczki przeznaczonej do odbioru w maszynie paczkowej w innym kraju, są ograniczone. Taki stan rzeczy ma jednak się zmienić, zgodnie z tym, co przekazał Rafał Brzoska, prezes InPost.

Wysyłanie paczki do Paczkomatu w… Portugalii

W wywiadzie dla portalu Wiadomości handlowe szef InPostu przekazał, że możliwość wysyłania międzynarodowych paczek w formule Paczkomat-Paczkomat zostanie udostępniona jeszcze w 2024 roku. Kiedy dokładnie?

Nie podam jeszcze daty, powiem tylko, że idziemy zgodnie z planem i będzie szansa wysłania prezentów znajomym czy rodzinie w Portugalii z polskiej maszyny jeszcze w tym roku. Rafał Brzoska, prezes InPost

Skoro mowa o „prezentach dla rodziny” można domniemywać, że mówimy tutaj bardziej o końcówce roku niż o najbliższych miesiącach. Portugalia też nie jest jakimś niezwykle wyczekiwanym rynkiem. Podejrzewam, że więcej osób byłoby zainteresowanych opcją wysłania paczki do maszyny stojącej w którymś z miast w Wielkiej Brytanii. Na taką opcję będzie trzeba jednak zapewne poczekać. Otwieranie kolejnych lokalizacji będzie przebiegać stopniowo.

InPost w ostatnich miesiącach zaprezentował tylko jedną dużą nowość – usługę Mini Paczka, dostępną z poziomu aplikacji mobilnej, która w formie dostawy Paczkomat-Paczkomat kosztuje 11,99 złotych.

Poza tym zmieniły się nieco ceny za wezwanie kuriera, co wyszczególniono w nowym cenniku usług, obowiązującym od 1 marca 2024 roku.