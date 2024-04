Oferty łączone, takie jak ta, są bardzo popularne wśród klientów, ponieważ pozwalają zaoszczędzić, a dodatkowym profitem jest jedna faktura za kilka usług. T-Mobile przygotowało nową promocję, w ramach której oferuje abonament komórkowy, internet światłowodowy i telewizję oraz możliwość zwolnienia z opłaty przez nawet dwa lata.

Internet i telewizja od T-Mobile przez nawet 2 lata za darmo

Warunkiem skorzystania z nowej promocji T-Mobile jest przeniesienie co najmniej jednego numeru komórkowego od innego operatora lub podpisanie umowy na minimum jeden nowy numer i wybranie taryfy „M Nielimitowana” albo „L Nielimitowana”. Obie zapewniają rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz internet bez limitu danych. W „L Nielimitowana” nie ma też limitu prędkości, natomiast w „M Nielimitowana” jest ona ograniczona do maksymalnie 30 Mbit/s.

Osoby, które przeniosą numer od innego operatora lub podpiszą umowę na jeden nowy numer, otrzymają telewizję z pakietem TV S oraz internet światłowodowy do 300 Mbit/s przez 6 miesięcy za darmo. W przypadku dwóch numerów darmowy okres zwiększy się do 12 miesięcy, a przy trzech abonamentach komórkowych do aż 24 miesięcy.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Nie potrzebujesz internetu i telewizji? T-Mobile ma też promocję na abonament komórkowy

Operator przygotował również podobną – jeśli chodzi o zasady – promocję na abonament komórkowy. Osoby, które przeniosą jeden numer od innego operatora i wybiorą taryfę „M Nielimitowana”, przez pierwsze trzy miesiące nie zapłacą ani złotówki abonamentu.

W przypadku przeniesienia dwóch numerów lub podpisania dwóch nowych umów, klient otrzyma 100% rabatu na abonament na jeden numer przez 6 miesięcy. Przy trzech numerach darmowy okres na jeden numer ustalono na 12 miesięcy, a przy czterech numerach wynosi on już 24 miesiące (również dotyczy jednego numeru, nie wszystkich).

Promocja obejmuje też taryfę „L Nielimitowana”, z tą jednak różnicą, że w okresie promocyjnym (od 3 do 24 miesięcy) opłata miesięczna za objęty promocją abonament wyniesie 20 złotych, a nie 0 złotych.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Smartfon nawet o 50% taniej w T-Mobile

Równocześnie dostępna jest promocja, w ramach której operator umożliwia dokupienie wybranych smartfonów do abonamentu nawet o połowę taniej. Promocja obowiązuje do 30 kwietnia 2024 roku i obejmuje smartfony Redmi Note 13 5G 8/256 GB, Oppo A79 5G 8/256 GB i Oppo Reno 11 F 5G 8/256 GB.