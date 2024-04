Smartfony Infinix w ofercie kolejnego operatora w Polsce

Oferta Plusa została wzbogacona o smartfony jednego z najprężniej rozwijających się producentów na świecie. Zielony operator zaczyna oferować swoim klientom urządzenia marki Infinix. A właściwie na początek jest to jedno urządzenie.

Smartfony Infinix w Plusie

W lutym smartfony Infinix trafiły do oferty Orange, a od kwietnia można znaleźć je u kolejnego operatora w Polsce. Plus postanowił otworzyć się na urządzenia producenta, który pomimo relatywnie krótkiego stażu na rynku zdołał zdobyć niemałą popularność.

Grupa Transsion (w której skład, obok Infinixa, wchodzą także marki Tecno oraz iTel) wdarła się do rankingu pięciu największych producentów smartfonów na rynku. Już w drugim kwartale 2023 roku co piąte urządzenie tego typu na świecie pochodziło z jej oferty. Lepszym wynikiem mogły pochwalić się tylko firmy Samsung i Apple oraz grupy Xiaomi i Oppo.

Nie przeszkodziła w tym nawet nieobecność na rynku amerykańskim. Pojawiły się jednak informacje, że do debiutu Infinixa w Stanach Zjednoczonych dojść ma jeszcze przed końcem tego roku i ciekawie będzie zobaczyć, jak wpłynie to na dostawy smartfonów holdingu Transsion. Wróćmy jednak na polskie podwórko…

Infinix Note 30 Pro – co oferuje smartfon?

Na początek do oferty Plusa trafia Infinix Note 30 Pro w wersji wyposażonej w 8 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki. Jego sercem jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G99, który w testach radzi sobie naprawdę nieźle. Urządzenie ma też na pokładzie akumulator o typowej pojemności 5000 mAh, który można szybko naładować (z mocą sięgającą 68 W).

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Note 30 Pro może również pochwalić się wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,78 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz aparatem o rozdzielczości 108 Mpix. I choć nie ma 5G, to jest w stanie zapewnić dostęp do sieci także w miejscach ze słabym zasięgiem – odpowiada za to technologia Ultra Power Signal.

Kasia miała okazję go przetestować w ubiegłym roku i pisała o nim potem w ciepłych słowach. Nie przez przypadek też zresztą smartfon Infinix Note 30 Pro trafił do mojego rankingu, w którym polecam najlepsze smartfony do 1000 złotych.

A co oferuje Plus?

W Plusie smartfon możesz kupić bez abonamentu – kosztuje jednak 1550 złotych, co jest ceną wyraźnie wyższą niż ta, za jaką jest oferowany w popularnych elektromarketach (na przykład RTV Euro AGD i Media Expert). Urządzenie można nabyć też z abonamentem. Dostępne opcje to:

24x 59 złotych (abonament) + 12x 116,50 złotych (sprzęt),

24x 59 złotych (abonament) + 24x 61,17 złotych (sprzęt),

24x 59 złotych (abonament) + 36x 43 złote (sprzęt).

W ramach abonamentu klienci dostają SMS-y, MMS-y i rozmowy bez limitu oraz 50 GB danych komórkowych na miesiąc. Dla tego smartfona dostępna jest także promocja, umożliwiająca uzyskanie 2 abonamentów w cenie 1.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!