Nowa Motorola Edge 50 Pro to średniopółkowy flagowiec

Motorola zaprezentowała dziś nowy smartfon, któremu niewiele brakuje, żeby określić go flagowcem z krwi i kości. Zasługuje jednak na miano „średniopółkowego flagowca”, gdyż może stanowić wzór do naśladowania dla innych producentów.

Specyfikacja smartfona Motorola Edge 50 Pro ma tylko jeden „słaby” punkt

Przed nazwaniem Edge 50 Pro flagowcem powstrzymuje mnie tylko jedna rzecz – procesor. W tym smartfonie zamontowano bowiem średniopółkowy SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Nie jest to słaby układ, ale do high-endów przeznaczone są mobilne platformy z serii Snapdragon 8.

Mimo wszystko właściciele Edge 50 Pro nie powinni narzekać na wydajność, ponieważ model ten zaoferuje im do 12 GB RAM LPDRR4X z opcją rozszerzenia za pomocą funkcji RAM Boost. Pamięci wbudowanej jest natomiast nawet 512 GB. Całość zasili akumulator o pojemności 4500 mAh, który ma zapewnić do 40 godzin działania. Można go będzie naładować przewodowo z mocą aż 125 W (do 100% w 18 minut) lub indukcyjnie z mocą 50 W. Do tego jest 10 W bezprzewodowe ładowanie zwrotne.

Motorola Edge 50 Pro (źródło: Motorola)

Za mocą stronę smartfona Motorola Edge 50 Pro zdecydowanie można też uznać obustronnie zakrzywiony wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości 1,5K i jasności do 2000 nitów, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością nawet 144 Hz. Pozytywnie na wrażenia podczas oglądania wideo i grania w gry na pewno wpłyną głośniki stereo z Dolby Atmos.

Motorola Edge 50 Pro może się również pochwalić obiecującym zestawem aparatów. Na jej przodzie umieszczono bowiem 50 Mpix z przysłoną f/1.9, a na tyle główny 50 Mpix z f/1.4 i optyczną stabilizacją obrazu, ultraszerokokątny 13 Mpix (służy też do zdjęć makro) i 10 Mpix teleobiektyw z 3x zoomem optycznym. Takie zaplecze to rzadkość w nieflagowych smartfonach, dlatego Edge 50 Pro może stanowić dla nich wzór.

Wisienką na torcie jest certyfikat pyło- i wodoszczelności IP68. Nieco słabiej na tym pięknym tle wypada kwestia wsparcia, bo smartfon będzie miał zapewnione 3 aktualizacje Androida (fabrycznie wgrany jest Android 14) i aktualizacje zabezpieczeń przez 4 lata. Choć Motorola nie dorówna zatem Samsungowi czy Google, to mimo wszystko i tak Edge 50 Pro otrzyma dłuższe wsparcie niż poprzednie Motorole.

Cena smartfona Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Pro zadebiutowała dziś w Indiach, gdzie będzie dostępna od 9 kwietnia 2024 roku od 27999 rupii (równowartość ~1340 złotych) w dwóch konfiguracjach: 8/256 GB i 12/256 GB. Co ciekawe, do wersji 8/256 GB producent dołączy 67 W ładowarkę, a do 12/256 GB już o mocy 125 W. Spodziewamy się, że Motorola Edge 50 Pro niedługo zadebiutuje też na innych rynkach, w tym w Polsce.