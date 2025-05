Inni tego nie mają. Revolut wprowadził to tylko w Polsce

Revolut udostępnia w aplikacji nową, przydatną funkcję. Co ciekawe, to właśnie my – Polacy – dostajemy ją jako pierwsi na świecie. Co to za opcja i jak z niej skorzystać?

Bilety na komunikację miejską kupisz już w aplikacji Revolut

Z Revoluta na świecie korzysta już ponad 50 milionów osób, z czego 4,5 miliona to Polacy. Europejski bank wspomina, że z jego aplikacji korzysta już 27% mieszkańców Warszawy, 26% mieszkańców Krakowa, 25% mieszkańców Wrocławia, 23% mieszkańców Poznania i 21% mieszkańców Trójmiasta.

W kwietniu 2025 roku niektórzy użytkownicy zauważyli, że zyskali możliwość zakupu biletów na komunikację miejską za pośrednictwem aplikacji Revolut. Teraz wreszcie funkcja stała się dostępna dla wszystkich w kraju nad Wisłą. Usługa obejmuje ponad 50 polskich miast, takich jak:

Biała Podlaska,

Białystok,

Bielsko-Biała,

Bydgoszcz,

Chojnice,

Czechowice-Dziedzice,

Częstochowa,

Dębica,

Elbląg,

Gniezno,

Gorlice,

Grudziądz,

Iława,

Inowrocław,

Jastrzębie-Zdrój,

Jasło,

Jelenia Góra,

Kielce,

Kołobrzeg,

Konin,

Kraków,

Lublin,

Łódź,

Metropolia GZM,

Mikołów,

Nowy Sącz,

Nowy Targ,

Nysa,

Olkusz,

Olsztyn,

Oława,

Opole,

Pabianice,

Piła,

Poznań,

Przemyśl,

Puławy,

Radom,

Rybnik,

Rzeszów,

Sanok,

Sieradz,

Słupsk,

Stalowa Wola,

Stargard,

Strzelin,

Suwałki,

Szczecin,

Świecie,

Toruń,

Wałbrzych,

Wałcz,

Warszawa,

Wieliczka,

Włocławek,

Wrocław Trako,

Zakopane,

Zamość,

Zduńska Wola,

Zgierz,

Zielona Góra.

Jak kupić bilet na komunikację miejską w aplikacji Revolut?

Aby skorzystać z nowej usługi, wystarczy zaktualizować aplikację Revolut, a następnie zalogować się na konto. W następnym kroku konieczne jest wybranie zakładki „Więcej”, którą znajdziesz w dolnym menu. W sekcji „Produkty” należy stuknąć w ikonkę autobusu z podpisem „Transport”.

Bilety komunikacji miejskiej w Revolucie (źródło: Revolut)

W dalszej kolejności konieczne jest wybranie miasta z listy oraz rodzaju biletu, z którego chcesz skorzystać. W części przypadków wymagane jest też dodanie numeru bocznego pojazdu, a przy kilkudniowych biletach musisz również wpisać dane pasażera. Przed Tobą już ostatni krok – czyli kliknięcie w przycisk „Kup i skasuj bilet” oraz potwierdzenie płatności.

Kupiony bilet i jego ważność możesz łatwo sprawdzić. Wystarczy, że z poziomu głównego menu wybierzesz zakładkę „Więcej”, następnie „Transport” i z górnego paska wybierzesz opcję „Moje bilety”. Zakupiony w aplikacji Revolut bilet możesz też dodać do portfela mobilnego.

Zgodnie z informacjami na stronie pomocy, w przyszłości do listy usług z sekcji Transport ma też dołączyć możliwość kupna biletów parkingowych.