AI na wynos. Microsoft pokazał nowe laptopy z serii Surface

Microsoft jest poważnie zaangażowany w rozwój sztucznej inteligencji – zarówno w kontekście software’owym, jak i sprzętowym. Nowe laptopy klasy Copilot+ PC: 13-calowy Surface Laptop i 12-calowy Surface Pro są na to dobrym dowodem.

Microsoft przedstawia nowe laptopy: 13-calowy Surface Laptop oraz 12-calowy Surface Pro

Rok temu, w maju 2024 roku, Microsoft wprowadził na rynek nową klasę urządzeń: laptopy Copilot+ PC. To przenośne komputery, wyposażone w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU), dzięki czemu są w stanie wykonywać zadania związane ze sztuczną inteligencją w sposób lokalny. Są też zoptymalizowane pod kątem wykorzystania AI w systemie Windows 11.

Teraz amerykański producent zapowiedział dwa kolejne urządzenia tej kategorii. To 13-calowy Surface Laptop oraz 12-calowy Surface Pro. Oba zostały wyposażone w 8-rdzeniowe procesory Qualcomm Snapdragon X Plus z NPU o mocy 45 TOPS.

13-calowy Surface Laptop – specyfikacja

Nowy, 13-calowy Microsoft Surface Laptop jest najsmuklejszym i najlżejszym urządzeniem z tej serii. Mimo to cechuje się, ponoć, wysoką wytrzymałością, dzięki obudowie wykonanej z anodowanego aluminium. Producent przekonuje również o długim czasie działania, sięgającym 23 godzin przy odtwarzaniu wideo oraz 16 godzin aktywnego przeglądania internetu.

13-calowy Microsoft Surface Laptop (fot. Microsoft)

Na jego 13-calowym ekranie dotykowym wyświetlany jest obraz o rozdzielczości wyższej niż Full HD. Microsoft chwali się również cichą klawiaturą, precyzyjnym touchpadem oraz czytnikiem linii papilarnych ukrytym w przycisku zasilania.

Oto podsumowanie najważniejszych cech laptopa:

13-calowy ekran dotykowy PixelSense o rozdzielczości 1920×1280 pikseli i częstotliwości odświeżania 60 Hz,

8-rdzeniowy procesor Snapdragon X Plus,

16 GB RAM LPDDR5x,

256 lub 512 GB pamięci masowej (UFS),

23-godzinny czas działania,

kamera Full HD do wideorozmów,

głośniki Omnisonic i 2 mikrofony,

2 porty USB-C + port USB-A,

łączność Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4,

wymiary 285,65×214,14×15,6 mm,

waga 1,22 kg,

system Windows 11 Home.

12-calowy Surface Pro – specyfikacja

Podobnie, 12-calowy Surface Pro jest najlżejszym i najsmuklejszym tabletem 2-w-1 klasy Copilot+ PC. Waży niespełna 700 gramów, a mimo to zapewniać ma całodniową pracę na jednym ładowaniu i wysoką wydajność.

12-calowy Microsoft Surface Pro (fot. Microsoft)

Elementami zestawu są również: płaska i cicha klawiatura z podpórką pod nadgarstki i touchpadem oraz rysik Slim Pen, magnetycznie przyczepiający się do tylnej części urządzenia.

Podsumujmy najważniejsze cechy:

12-calowy ekran dotykowy PixelSense o rozdzielczości 2196×1464 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz,

8-rdzeniowy procesor Snapdragon X Plus,

16 GB RAM LPDDR5x,

256 lub 512 GB pamięci masowej (UFS),

16-godzinny czas działania,

kamera Full HD z przodu i 10 Mpix z tyłu,

głośniki stereo i 2 mikrofony,

2 porty USB-C,

łączność Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4,

wymiary 274×190×7,8 mm,

waga 686 gramów,

system Windows 11 Home.

Opisywane tu komputery, oczywiście, robią też użytek ze sztucznej inteligencji. Wśród ciekawszych spośród nowych funkcji, odnajdujemy Recall (umożliwia szybki powrót do wcześniej zakończonego zadania), wyszukiwanie plików i ustawień językiem naturalnym oraz Click to Do (co jest właściwie odpowiedzią na Circle to Search z Androida).

Ile kosztują nowe urządzenia z rodziny Surface?

Oba urządzenia trafią do sprzedaży już 20 maja 2025 roku. 13-calowy Surface Laptop w podstawowej konfiguracji został wyceniony na 899 dolarów (równowartość ~3385 złotych), a ceny 12-calowego modelu Surface Pro rozpoczynają się od 799 dolarów (~3010 złotych). W Polsce jednak spodziewałbym się wyraźnie wyższych cen niż podane równowartości.