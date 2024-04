Ten smartfon chce podważyć sens kupowania Samsunga

Na początku roku Samsung pokazał nowy model ze swojej linii pancernych smartfonów: Galaxy XCover 7. I choć jest to bardzo interesująca konstrukcja, to nowa propozycja marki Oukitel podważa jej sens – oferując wyraźnie więcej za bardzo podobne pieniądze.

Smartfon Oukitel WP35 to ciekawa alternatywa dla Samsunga Galaxy XCover 7

Oukitel WP35 bazuje na platformie MediaTek Dimensity 6100+, zupełnie jak Samsung Galaxy XCover 7. Oba urządzenia oferują też łączność 5G, korzystają z systemu Android 14 i mają takie same wyświetlacze: o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości 2408×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Są też zamknięte w wytrzymałych obudowach. Gdzie zatem są te różnice?

fot. producenta

Pierwszą można zauważyć w akumulatorze. Podczas gdy jego pojemność w XCover 7 wynosi tylko 4050 mAh, Oukitel WP35 oferuje aż 11000 mAh. To pozwala liczyć na zdecydowanie rzadsze ładowanie, ale przekłada się też na większą grubość (blisko 15 mm, a nie trochę ponad 10 mm, jak w przypadku Samsunga).

Choć dysponują takimi samymi procesorami, Oukitel WP35 może zaoferować większą wydajność, ponieważ zamiast 6 GB ma na pokładzie 8 GB RAM. Ma też dwa razy więcej pamięci wewnętrznej (256 GB vs 128 GB). No i są jeszcze aparaty…

fot. producenta

Samsung Galaxy XCover 7 oddaje do dyspozycji użytkowników dwa aparaty: 5 Mpix z przodu i 50 Mpix z tyłu. Oukitel WP35 natomiast z przodu ma kamerkę 32 Mpix, a z tyłu komplet trzech „oczek”: 64 Mpix (główny aparat), 2 Mpix (obiektyw makro) oraz 8 Mpix (Night Vision).

7 Ocena

Cena i dostępność

Najlepsze w tym wszystkim jest zaś to, że Oukitel WP35 oferuje to wszystko za bardzo podobne pieniądze. Aktualnie można go kupić na platformie AliExpress za ~1510 złotych (jest to premierowa cena promocyjna, ale nawet później cena ma wzrosnąć jedynie do ~1830 złotych). Równocześnie między 13 a 17 maja odbyć ma się wyjątkowa promocja, w ramach której model ten będzie kosztować mniej niż 200 dolarów (równowartość ~810 złotych).

Dla porównania: Samsung Galaxy XCover 7 kosztuje ~1300 złotych. Jeśli jednak bardziej ufasz tej marce i chcesz sprawić sobie egzemplarz, to możesz go kupić między innymi w sklepach Morele i Sferis albo też na Allegro.

