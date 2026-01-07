Słuchawki otwarte, ale z ANC. Shokz zmienia zasady gry

Do tej pory, kupując dobre słuchawki bezprzewodowe, trzeba było wybierać i albo mieć do dyspozycji skutecznie działający system ANC, eliminujący hałas z otoczenia, albo też postawić na otwarte słuchawki TWS i pozostawać w stałym kontakcie z rzeczywistością. Jeden z najbardziej cenionych producentów urządzeń z tej drugiej kategorii postanowił to zmienić – tak narodził się model OpenFit Pro, zaprezentowany na targach CES 2026.

Shokz OpenFit Pro to otwarte słuchawki z ANC

Shokz OpenFit Pro to otwarte słuchawki bezprzewodowe, które nie blokują kanału słuchowego, dzięki czemu są bezpieczniejsze, a dla części użytkowników także wygodniejsze od standardowych TWS-ów. Równocześnie – po raz pierwszy w ofercie tego producenta – mamy do czynienia z otwartymi słuchawkami, wyposażonymi w system aktywnej redukcji hałasu (ANC). Działa to dokładnie tak, jak w przypadku dokanałowych modeli: mikrofony wychwytują hałas z otoczenia, a następnie – poprzez odwróconą amplitudę – redukują ich słyszalność.

Co ważne: użytkownicy będą mieli możliwość regulacji stopnia wygłuszania, aby uzyskać optymalne warunki do słuchania muzyki czy podcastów, w zależności od aktualnej sytuacji.

Sama jakość dźwięku również ma stać na wysokim poziomie. W tym celu producent postawił na system dwumembranowych przetworników. Efektem ma być głębokie i pełne brzmienie w całym zakresie częstotliwości. W razie czego do dyspozycji użytkowników oddanych jest 5 trybów brzmienia oraz dwa niestandardowe korektory. Można również liczyć na efekty przestrzenne w formacie Dolby Atmos, dzięki technologii śledzenia ruchów głowy.

Shokz OpenFit Pro (fot. Shokz)

Słuchawki Shokz OpenFit Pro to także solidna, tytanowo-niklowa konstrukcja z miękkim, silikonowym wykończeniem. Nawet wielogodzinne słuchanie powinno więc być komfortowe, a to możliwe, bo akumulatory zapewniają do 6 godzin działania z włączoną redukcją lub nawet 12 godzin z wyłączoną. Wraz z etui uzyskać można nawet 50 godzin, a szybkie ładowanie zapewnia do 4 godzin odtwarzania po zaledwie 10 minutach uzupełniania energii.

Funkcja automatycznego wykrywania obecności, odporność na pył i wodę (IP55) oraz niezawodne połączenie przez Bluetooth 6.1 stanowią dopełnienie całości.

Ile kosztują słuchawki Shokz OpenFit Pro?

Słuchawki Shokz OpenFit Pro są już dostępne w ramach przedsprzedaży. Ich sugerowana cena wynosi 250 euro, co po obecnym kursie przekłada się na ~1050 złotych. Do wyboru są dwa klasyczne warianty kolorystyczne: czarny i biały.