Wkrótce będziesz mówić „Hej, Qira” do swojego smartfona Motorola i laptopa Lenovo

Podczas targów CES 2026 w Las Vegas firma Lenovo ogłosiła stworzenie Personal Ambient Intelligence, która będzie dostępna na urządzeniach marek Lenovo i Motorola jako Lenovo Qira i Motorola Qira.

„Lenovo Qira to nie kolejny asystent”

Producent twierdzi, że Lenovo Qira i Motorola Qira nie są po prostu kolejnymi asystentami, bazującymi na sztucznej inteligencji. To „Osobista Inteligencja Otoczenia”, która ma być – jak przekonuje Dan Dery, wiceprezes ds. ekosystemu AI w Intelligent Devices Group Lenovo – postrzegana nie jako narzędzie, z którego korzystasz, a raczej jako inteligencja, która współpracuje z Tobą w sposób ciągły i naturalny.

Co to oznacza w praktyce? Qira przede wszystkim działa w tle, dzięki integracji systemowej, dlatego użytkownik nie musi każdorazowo korzystać z osobnej aplikacji. Rozpoznaje ona kontekst i dopasowuje propozycje do niego. Producent podkreśla, że każdorazowo za zgodą użytkownika – nic nie dzieje się „za jego plecami”. Im więcej będzie korzystał on z pomocy Qira, tym bardziej stanie się pomocna, ponieważ uczy się intencji i preferencji właściciela sprzętu.

Mocną stroną Lenovo Qira jest nie tylko integracja na poziomie systemowym, ale też ciągłość funkcjonowania pomiędzy komputerami, tabletami, smartfonami, urządzeniami do noszenia oraz innymi platformami marek Lenovo i Motorola. Wywołać ją można, wypowiadając „Hej, Qira”, naciskając dedykowany klawisz lub dotykając stały element interfejsu.

Lenovo Qira może m.in. podsumować plik PDF, przygotować zestawienie nieodebranych połączeń oraz nieprzeczytanych wiadomości i powiadomień z aplikacji (z jego poziomu można odpowiedzieć na odebrane wiadomości), a nawet zarezerwować podróż, gdyż użytkownik przegląda poradnik dotyczący wycieczki.

Ponadto Lenovo Qira może zaproponować nagranie spotkania online, a następnie jego podsumowanie i przetłumaczenie na inny język lub udostępnienie go – na przykład do dokumentu tekstowego, gdzie z kolei może zaoferować przeredagowanie zaznaczonego fragmentu na bardziej oficjalny lub luźny styl.

Dostępność Lenovo Qira i Motorola Qira

Producent informuje, że pierwsze wdrożenia na wybranych urządzeniach Lenovo planowane są w pierwszym kwartale 2026 roku, z późniejszym rozszerzeniem na smartfony Motorola i automatycznymi aktualizacjami OTA dla użytkowników Lenovo AI Now.

Można zatem spodziewać się, że skorzystają z niej m.in. posiadacze smartfona Motorola Siganture, który również został zaprezentowany na targach CES 2026.