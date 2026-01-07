Powrót legendy. Dell wycofał się z dziwnej decyzji

Dokładnie rok temu firma Dell zapowiedziała, że żywot serii XPS dobiega końca. Była to zaskakująca, a dla wielu osób także zupełnie niezrozumiała decyzja, wszak mowa o marce, która przez trzy dekady zdołała zyskać niemałe uznanie i obok ThinkPadów czy MacBooków stać się jednym z najoczywistszych wyborów dla profesjonalistów. Wystarczyło jednak 12 miesięcy, by Amerykanie zmienili zdanie – na targach CES 2026 hucznie ogłosili wielki powrót marki XPS.

Dell przywraca do życia markę XPS. Rok po tym, jak ją ubił

Marka XPS powraca, lepsza niż kiedykolwiek – ogłosił Jeff Clarke, wiceprezes Dell Technologies. Na dobry początek do sprzedaży trafią trzy nowe modele: przystępny cenowo XPS 13 z 13-calowym wyświetlaczem (o którym na razie jednak wiadomo niewiele) oraz najsmuklejsze w rodzinie laptopy XPS 14 (o wadze 1,4 kg) oraz XPS 16 (o wadze 1,6 kg) z, odpowiednio, 14- i 16-calowymi ekranami.

Nowe laptopy są lekkie i smukłe (grubość w obu przypadkach to zaledwie 14,6 mm), a ich obudowy zostały wykonane z aluminium obrabianego CNC i cechują się konstrukcją unibody. Równocześnie producentowi udało się zmieścić w środku topowe procesory z rodziny Intel Core Ultra Series 3, nawet 32 GB pamięci LPDDR5X i SSD o pojemności 1 TB, a także akumulatory zapewniające do 27 godzin normalnego działania na jednym ładowaniu.

Laptop Dell XPS z rocznika 2026 (fot. Dell)

Charakterystyczną cechą nowych laptopów są również wyświetlacze o dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania: od 1 do 120 Hz. Do wyboru będą klasyczne panele LCD o rozdzielczości 2K oraz dotykowe ekrany OLED o rozdzielczości 2,8K (w modelu 14-calowym) lub 3,2K (w modelu 16-calowym).

Póki co wiemy jedynie o premierze nowych laptopów Dell XPS w Stanach Zjednoczonych. Ceny modelu XPS 14 rozpoczynają się od 2050 dolarów (równowartość około 7390 złotych), a ceny modelu XPS 16 od 2200 dolarów (~7930 złotych).

Sporo zmieni się też w gamingowej serii Dell Alienware

Firma Dell zapowiedziała także, że w 2026 roku zamierza mocno skupić się na laptopach dla graczy z rodziny Alienware. Wśród nowości znajdzie się najsmuklejszy w rodzinie model o grubości 17 mm, który równocześnie zostanie wyposażony w topowy procesor i pełnoprawną kartę graficzną z serii GeForce 50. Ponoć można też liczyć na długi czas pracy i podświetlaną klawiaturę, a do wyboru będą warianty z ekranami 14 i 16 cali.

Ultrasmukły laptop Dell Alienware (fot. Dell)

W planach jest również wypuszczenie najbardziej przystępnego cenowo laptopa Dell Alienware. Na szczegóły musimy jednak jeszcze trochę poczekać.