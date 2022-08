Awaria w Santander Bank Polska! Klienci nie mogą dostać się na swoje konta

Brak dostępu do bankowości internetowej to ogromny problem dla klienta każdego banku. Teraz z takim mierzą się klienci Santander Bank Polska.

Klienci Santander Bank Polska nie mogą dostać się na swoje konta

Pierwsi klienci banku zgłosili problemy z zalogowaniem się do bankowości internetowej już przed godziną 12:30. Mimo upływu godziny, cały czas one występują, a co gorsza – liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector nieustannie rośnie i obecnie można je liczyć już w setkach.

źródło: Downdetector

Klienci zgłaszają problemy również na oficjalnym profilu banku na Facebooku – w komentarzach piszą, że nie mogą zalogować się do bankowości internetowej z poziomu przeglądarki internetowej.

Santander Bank Polska nie odniósł się w żaden sposób do zgłaszanych problemów, zatem pozostaje wierzyć, że to tylko chwilowe i wkrótce wszystko wróci do normy.

To kolejna awaria systemów bankowych w ostatnich dniach

Przy okazji warto przypomnieć, że to kolejna sytuacja w ostatnich dniach, przez którą klienci nie mogą swobodnie korzystać z oferty swojego banku. W piątek, 29 lipca 2022 roku, gdy rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o rządowe wakacje kredytowe, kilka banków również miało problemy techniczne – najwięcej doniesień o nich pochodziło od klientów PKO BP, ale nie tylko oni zgłaszali brak możliwości skorzystania z rządowych wakacji kredytowych, bo klienci m.in. ING Banku Śląskiego, mBanku czy Alior Banku także.