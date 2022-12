Podsumowanie 2022 z PlayStation – zobacz ile i w co grałeś

PlayStation przygotowało podsumowanie roku, które pozwoli sprawdzić nasze statystyki związane z graniem na konsoli Sony. Dowiemy się między innymi tego, ile godzin w sumie spędziliśmy na graniu oraz dostaniemy darmowy awatar.

PlayStation Wrap-Up 2022

Tegoroczne podsumowanie możecie sprawdzić, poprzez wejście na specjalnie przygotowaną stronę i zalogowanie się swoim PlayStation ID.

Gdy już to zrobicie, ujrzycie cztery symbole, które możecie również oglądać codziennie na swoich kontrolerach DualShock lub DualSense (być może nawet w wersji Edge). Pod każdym z nich kryje się inna statystyka, dotycząca zarówno Waszego konta, jak i dokonań społeczności w tytułach, które ukazały się w tym roku. Znajdziemy tam informacje o całkowitym czasie grania, ilości produkcji, w które graliśmy, zdobytych trofeach czy tytułach odebranych w ramach subskrypcji PS+.

Moje „dokonania” na PS4 Pro w tym roku możecie zobaczyć poniżej. Mógłbym do tego dodać również, że spędziłem dokładnie 24 godziny w PlayStation VR (całość w Beat Saber) oraz zdobyłem 2 platynowe trofea (Modern Warfare Remastered i Mass Effect 2 z Edycji Legendarnej). Na graniu online z kolei spędziłem całe 2 godziny.

Tak prezentuje się moje podsumowanie roku 2022 z PlayStation. Breakpoint zdecydowanie mnie wciągnął ;) (źródło: PlayStation)

Prezent za sprawdzenie podsumowania

Tak samo, jak w ubiegłym roku, jeśli zdecydujemy się na sprawdzenie naszego podsumowania, możemy liczyć na darmowy awatar. Dostaniemy jeden, spośród kilku dostępnych. Każdy z nich przedstawia znane z The Playroom (lub z Astro Bot: Rescue Mission) roboty, w jednej z kilku różnych charakteryzacji.

Poniżej możecie zobaczyć zarówno to, jak wyglądają tegoroczne grafiki profilowe do zdobycia, jak i kod na przyznany mi awatar. Nie wykorzystywałem go, nie mam takiego zamiaru, moje obecne podoba mi się o wiele bardziej. Także kto chce, może sobie wykorzystać i gratuluję osobie z najlepszym refleksem ;)

Zbiór awatarów oraz informacja, jaki został przez nas odblokowany (źródło: PlayStation)

Jak prezentują się Wasze podsumowania 2022 roku? Ile czasu spędziliście na graniu na PS4, a ile na PS5? Może ktoś z Was również korzystał z PlayStation VR? Pochwalcie się w sekcji z komentarzami!