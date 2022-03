Oto, co zaoferuje OnePlus Nord 3. Szykuje się ciekawy średniak z ładowaniem 150 W!

OnePlus działa ostatnio na wysokich obrotach. Przed nami globalna premiera OnePlusa 10 Pro, a na horyzoncie czają się mniej zaawansowane smartfony. Tym razem poznaliśmy specyfikację jednego z najciekawiej zapowiadających się średniaków – OnePlus Nord 3.

OnePlus Nord 3 – specyfikacja

Dopiero co pisaliśmy o modelu OnePlus Nord CE 2 Lite, a już do sieci trafiają informacje o kolejnym urządzeniu. Jak donosi znany leakster Digital Chat Station, chiński producent przygotowuje się do prezentacji nowego średniaka – OnePlus Nord 3.

OnePlus Nord CE (fot. Tabletowo.pl)

Według źródła, nowy smartfon będzie miał czym powalczyć z konkurencją, bowiem specyfikacja zapowiada się naprawdę ciekawie. OnePlus Nord 3 będzie napędzany procesorem Dimensity 8100 – takim samym, jak ten znajdujący się w Redmi K50. Procesor wykorzysta nawet 12 GB pamięci RAM, a na użytkowników będzie czekać maksymalnie 256 GB pamięci UFS 3.1 przeznaczonej na system i dane.

OnePlus Nord 3 powinien również otrzymać 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Co więcej, ekran ten będzie odświeżany w 120 Hz. W wyświetlaczu znajdzie się również niewielkie wycięcie na 16-megapikselową kamerkę do selfie.

Skoro mowa o aparacie, to źródło informuje, że nowy sprzęt najprawdopodobniej będzie wyposażony w główną matrycę o rozdzielczości 50 Mpix – specyfikacja wskazuje, że będzie to sensor Sony IMX766. Dodatkowo spodziewamy się zobaczyć ultraszerokokątny obiektyw z matrycą 8 Mpix, a także dodatkowy, monochromatyczny sensor 2 Mpix.

Ciekawie wygląda również sprawa baterii. O ile pojemność 4500 mAh nie robi na nikim wrażenia, o tyle szybkość ładowania już może. Według przecieków, OnePlus Nord 3 może wspierać szybkie ładowanie z mocą do 150 W przy wykorzystaniu technologii SuperVOOC.

Oppo – grafika promująca SUPERVOOC (źródło: Oppo)

OnePlus Nord 3 powinien zadebiutować na rynku późna wiosną, ewentualnie wraz z początkiem lata. Nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądała dostępność tego modelu, ale sądząc po poprzednikach – OnePlus Nord i Nord 2, możemy spodziewać się globalnej premiery, a co za tym idzie, nowy model powinniśmy zobaczyć również w Polsce.