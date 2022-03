OnePlus Nord CE 2 Lite dostrzeżony w sieci. Wiemy już, co zaoferuje

Jeszcze w tym miesiącu na globalnym rynku wyląduje OnePlus 10 Pro. Oczywiście uwaga wielu fanów marki będzie skierowana właśnie w kierunku tego flagowca, ale nie oznacza to, że pozostałe segmenty nie są równie istotne dla chińskiego producenta. Wydaje się, że OnePlus przygotowuje się do jeszcze jednej premiery – model OnePlus Nord CE 2 Lite został bowiem zauważony w sieci.

OnePlus Nord CE 2 Lite – specyfikacja

Jak podaje serwis MySmartPrice, na stronie certyfikacji FCC pojawił się tajemniczy model marki OnePlus o oznaczeniu GN2200. Z zamieszczonych tam informacji wynika, że nowe urządzenie będzie wspierać sieć 5G, a także dwupasmową łączność Wi-Fi i Bluetooth 5.

Certyfikacja TÜV ujawniła z kolei, że nowy smartfon producenta ma wspierać szybkie ładownie z mocą do 33 W w autorskiej technologii SuperVOOC. Ładowarka będzie miała za zadanie naładowanie ogniwa o pojemności co najmniej 4500 mAh. Wiemy również, że sercem urządzenia zostanie procesor Qualcomma, ale dokładnego modelu niestety nie poznaliśmy. Mówi się jednak o tym, że może to być Snapdragon 695, który ostatnio pojawia się w coraz większej liczbie urządzeń.

W bazie danych widnieje także informacja o aparacie. Według niej nowy smartfon powinien zostać wyposażony w główny obiektyw o rozdzielczości 64 Mpix. Bardziej szczegółowe dane na jego temat i ewentualnej specyfikacji pozostałych obiektywów nie zostały zdradzone.

Chociaż certyfikat nie ujawnia dokładnej nazwy modelu, to spekuluje się, że nowym urządzeniem będzie właśnie OnePlus Nord CE 2 Lite. Jedną ze wskazówek co do zasadności tych przypuszczeń może być to, że w Chinach zadebiutował niedawno realme V25, który wcześniej był testowany w Indiach pod marką OnePlus.

Co więcej, wspomniany realme ma dużo wspólnych cech z nowym urządzeniem OnePlusa. Procesor Snapdragon 695, aparat 64 Mpix i ładowanie z mocą 33 W to tylko część bliźniaczo wyglądającej specyfikacji.

realme V25 (źródło: realme)

Jeśli to się potwierdzi, to OnePlus Nord CE 2 Lite powinien otrzymać wyświetlacz LCD o przekątnej 6,6 cala z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, a do tego, oprócz 64 Mpix aparatu głównego, też dwa dodatkowe, 2 Mpix obiektywy: do makro i wyłapywania głębi. Z kolei na froncie prawdopodobnie znajdzie się aparat 16 Mpix do selfie i rozmów wideo.

Niestety, dokładna data premiery i dostępność urządzenia pozostają na chwilę obecną tajemnicą. Można jednak założyć, że debiut nie jest wcale taki odległy, skoro smartfon otrzymał już niezbędne przed rynkowym debiutem certyfikaty.