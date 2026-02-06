Koniec oszustw na Blika już blisko? Złodzieje sami ukręcili bicz na siebie

O oszustwach na Blika słyszy się bardzo często, ale wygląda na to, że przestępcy sami znaleźli na siebie metodę. Złodzieje pochwalili się pomysłem na forum. Pozostaje tylko pytanie czy operator Blika wykorzysta to rozwiązanie.

Tak mogą się skończyć oszustwa na Blika

Oszustwa z wykorzystaniem Blika to niezwykle częste zjawisko, które przybrało już wiele schematów. Przestępcy mogą m.in. przejmować konta w mediach społecznościowych, a następnie – podszywając się pod użytkownika – kontaktować się z jego znajomym z prośbą o pilne pożyczenie pieniędzy czy opłacenie zakupów.

Zdarza się też, że oszust przelewa pieniądze na Twój numer telefonu, a później kontaktuje się tłumacząc, że przekazał kwotę przez pomyłkę i prosząc o zwrot. W innym mechanizmie przestępcy wystawiają fałszywe ogłoszenia na platformach e-commerce czy Facebooku, a na koniec również podszywają się pod pracowników banku i zachęcają, abyś przekazał im kod Blik.

Metod jest mnóstwo, a oszuści są na tyle przekonywujący, zachęcają do działania pod presją i wzbudzają uczucia, że wiele osób daje się nabrać. Portal Bankier na forach złodziei trudniących się oszustwami na Blika zauważył, że sami przestępcy wpadli na pomysł nowego zabezpieczenia.

Oszustwo na Blika – złodzieje sami znaleźli na siebie sposób

Zasada działania metody zaproponowanej przez oszustów miałaby opierać się o wykorzystanie geolokalizacji podczas wypłat z bankomatu za pomocą Blik. Wystarczy, że system sprawdzałby położenie bankomatu oraz urządzenia, z którego zatwierdzana jest płatność. Jeśli odległość między tymi punktami byłaby zbyt duża, to transakcja mogłaby zostać automatycznie anulowana.

Cashless skontaktował się z biurem prasowym Blik w tej sprawie. Przedstawiciele systemu podkreślili, że w artykule portalu Bankier przywołano spekulacje, a nie opis rozwiązań opracowanych przez Blik. Operator w wiadomości podkreślił też, że każda transakcja realizowana za pośrednictwem Blik już dziś wymaga świadomego potwierdzenia w aplikacji bankowej, z widoczną kwotą i kontekstem operacji. Ponadto zauważono, iż pełna wiedza o operacji i decyzja o finalizacji transakcji jest po stronie użytkownika.

Jednocześnie jednak zaznaczono, że nawet bardzo zaawansowane zabezpieczenia płatnicze nie zastąpią podniesienia standardów bezpieczeństwa po stronie platform wymagających logowania. Jak zaznacza portal Cashless, operator Blik uniknął potwierdzenia prac nad nowym zabezpieczeniem, choć również temu nie zaprzeczył wspominając, że każda dodatkowa warstwa ochrony utrudnia działanie przestępcom.