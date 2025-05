Nowe funkcje Blika dostępne w kolejnym banku

Kolejny bank wdrożył unowocześnione Płatności powtarzalne Blik. W jaki sposób aktywować tę funkcjonalność i które instytucje finansowe oferują ją już swoim klientom?

Ulepszone Płatności powtarzalne Blik w kolejnym banku w Polsce

Cykliczne opłaty już w zasadzie weszły nam w krew. Abonament, subskrypcje za dostęp do serwisów streamingowych, ubezpieczenia czy członkostwo w organizacjach i klubach – te wszystkie należności zazwyczaj wiążą się z regularną opłatą o tej samej wysokości. Wygodnie więc ustawić taką opłatę jako cykliczną, aby ta „robiła się sama”, a klient z dnia na dzień nie utracił dostępu do danej usługi. Z pomocą przychodzą więc tzw. Płatności powtarzalne Blik. Rozwiązanie to uruchomiono w 2019 roku.

Jednym z pierwszych banków, który umożliwił korzystanie z cyklicznego Blika, był ING Bank Śląski. Teraz bank ten rozszerza Płatności powtarzalne Blik, aby klienci mogli w jeszcze łatwiejszy i wygodniejszy sposób zarządzać powtarzalnymi opłatami.

Klienci ING Banku Śląskiego mogą samodzielnie regulować płatności powtarzalne:

o stałej kwocie i stałej częstotliwości, które są pobierane automatycznie;

o zmiennej kwocie i zmiennej częstotliwości, które mogą być pobierane automatycznie lub po potwierdzeniu każdej płatności (funkcjonalność ta zależna jest od danego usługodawcy).

Jak aktywować Płatności powtarzalne Blik?

Podczas dokonywania opłaty cyklicznej u wybranych sprzedawców możesz wybrać opcję Płatności powtarzalnych Blik. Następnie konieczne jest podanie kodu oraz zaakceptowanie transakcji w aplikacji mobilnej Moje ING. Po dokonaniu płatności klient będzie mógł zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi transakcji cyklicznej, przyszłych opłat oraz sposobu działania, a więc czy będą realizowane automatycznie, czy po każdorazowym potwierdzeniu transakcji przez klienta.

Nowa odsłona Płatności powtarzalnych Blik – dostępność w innych bankach i partnerzy

Jak wspomina portal Cashless, taka formuła Płatności powtarzalnych Blik jest dostępna od niedawna. Na ten moment mogą z niej już korzystać m.in. klienci PKO Banku Polskiego, Millennium Banku, Santander Bank Polska oraz SGB Banków Spółdzielczych.

Póki co za pośrednictwem tego rozwiązania można pokrywać opłaty dokonywane za pośrednictwem Autopay, za usługi telekomunikacyjne świadczone przez Orange, T-Mobile, Play i Plus, za ubezpieczenia i na inwestycje w Allianz, a także za zakupy w Your Kaya i subskrypcje Canal+.