Orlen rusza ze świąteczną promocją na paliwo. Trzeba spełnić kilka warunków

Orlen przygotował świąteczny prezent dla kierowców. Możemy otrzymać rabaty na paliwo, ale trzeba spełnić określone warunki.

Świąteczna promocja na paliwo

W ramach akcji nazwanej po prostu Świąteczna promocja rabatowa możemy zatankować paliwo taniej, czyli z uwzględnieniem przyznanego rabatu. Nie będzie to naprawdę duża obniżka, ale skoro promocja jest dostępna, to warto z niej skorzystać. Tym razem jednak nie wystarczy po prostu aktywacja kodu promocyjnego. Kierowca musi wypełnić jeszcze jedno zadanie.

Każdy klient, który ma konto Vitay i zainstalowaną mobilną aplikację Orlen Vitay, otrzymał do dyspozycji trzy kupony promocyjne. Każdy kupon pozwala odebrać rabat w wysokości 25 groszy za zatankowany litr paliwa Efecta lub Verva. W przypadku okazania Karty Dużej Rodziny rabat zostanie powiększony do 35 groszy. W obu scenariuszach jeden kupon obejmuje tankowanie do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego.

Promocja wymaga spełnienia jeszcze jednego warunku. Otóż musimy zrobić zakupy za minimum 10 złotych w sklepie na stacji paliw. Jeśli faktycznie mamy w zwyczaju kupować kilka produktów na stacji, to jak najbardziej promocja ma sens. Z kolei, gdy zamierzamy specjalnie zrobić zakupy, których nie potrzebowaliśmy, to zyskamy niewiele.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Warto bowiem zauważyć, że rabat w przypadku zatankowania 50 litrów paliwa wynosi 12,5 złotych, więc po odjęciu od tego zakupów zyskamy tylko 2,5 złotych. Trochę lepiej, ale wciąż niezadowalająco sytuacja wygląda, gdy mamy Kartę Dużej Rodziny – maksymalny rabat to 17,5 złotych przy 50 litrach paliwa, więc z niepotrzebnymi zakupami zyskamy tylko 7,5 złotych i to zakładając, że nie przekroczymy 10 złotych przy wybieraniu produktów.

Jak skorzystać ze świątecznej promocji na Orlenie?

Lista punktów, które musimy spełnić przedstawia się następująco:

Musimy mieć zainstalowaną aplikację Orlen Vitay (wersja na Androida i iOS). Należy zalogować się na konto użytkownika, a także musimy mieć wirtualną kartę programu Orlen Vitay. Trzeba aktywować kupon w aplikacji. Pozostaje zatankować paliwo objęte promocją, zrobić zakupy za minimum 10 złotych i pokazać kod QR w aplikacji przed dokonaniem płatności.

Promocja trwa od 20 grudnia 2024 roku (godz. 00:01) do 2 stycznia 2025 roku (godz. 23:59). Regulamin akcji dostępny jest tutaj. Z kolei pod tym linkiem znajdziecie listę stacji biorących udział w promocji. Warto jeszcze wiedzieć, że niektóre produkty są wykluczone z promocji przy robieniu zakupów za 10 złotych – ich lista dostępna jest w tym miejscu.

Przypominam, że do 22 grudnia 2024 roku (godz. 23:59) obowiązuje jeszcze promocja na Orlen Charge, która pozwala na tańsze ładowanie samochodu elektrycznego.