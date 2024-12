Dekoder polsat soundbox 4K to fajny sprzęt nie tylko od święta

Artykuł sponsorowany

Na co dzień praktycznie nie mam do czynienia z telewizją w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. To właśnie w święta, będąc w domu, mam okazję nadrobić najpopularniejsze w danej chwili reklamy ;) czy obejrzeć Kevina. No bo właśnie – skoro Święta Bożego Narodzenia, to bez Kevina się nie obejdzie. Skoro Kevin, to i Polsat. W ofercie Polsat Box znajdziecie teraz fajny dekoder – w dodatku w świetnej promocji!

Promocja na telewizję Polsat Box, promocja na dekoder

Wszyscy lubimy wszelkiego rodzaju promocje. A jeszcze gdy okaże się, że niektóre z nich się ze sobą łączą, to jeszcze lepiej. I dokładnie z taką sytuacją mamy dziś do czynienia – bo nie dość, że pierwszy rok nie płacicie za abonament Polsat Box (w przypadku pakietu S), to jeszcze sprzęt zostanie wam udostępniony w nowej niższej opłacie – 15 zł / msc zamiast dwukrotnie wyższej (plus złotówka opłaty aktywacyjnej ).

Do wyboru jest pięć różnych pakietów – S, M (w dwóch wariantach – podstawowym lub sport), L i XL. Pierwszy kosztuje 30 złotych miesięcznie i zawiera 57 podstawowych kanałów, ostatni – 100 złotych miesięcznie, ale za to oferuje dostęp do 145 kanałów – jest to najbardziej rozbudowany, najbogatszy pakiet dla wymagających.

W przypadku pakietu S, jak już wiecie, nie płacicie abonamentu przez 12 miesięcy, natomiast w przypadku pozostałych (M, M Sport, L i XL) – korzystacie bez opłat przez 3 miesiące; opłaty rozpoczynają się od 4. miesiąca.

Dekoder polsat soundbox 4K jest przystosowany do odbioru kanałów telewizyjnych zarówno przez satelitę, jak i internet (do tego zaraz wrócimy), a – dzięki funkcji DUO – można przełączać się pomiędzy nimi w ramach tej samej oferty TV i jednej opłaty za pakiet. Fajne.

Rozszerzając wątek wspomnianego internetu wypada dodać, że – mówiąc o internecie stacjonarnym – musi pochodzić od operatorów: Plus, Netia, Orange lub wybranych dostawców ISP, których listę znajdziecie tutaj. Aby odbierać kanały w jakości HD wymagane jest łącze o minimalnej prędkości 8 Mb/s, a 4K – 25 Mb/s.

Dekoder polsat soundbox 4K – wzorniczy wzór dla konkurencji

Jeśli chodzi o dekodery, zatrzymałam się na Evobox Stream jeszcze z czasów Cyfrowego Polsatu sprzed kilku lat. Niewielki, plastikowy. O jakież było moje (pozytywne) zdziwienie, gdy okazało się, że najnowszy polsat soundbox 4K nie ma z nim – pod względem designu – zupełnie nic wspólnego.

Widzę, że ktoś w Polsat Box skonsultował się z klientami, którzy wskazali potrzeby i wyrazili swoje zdanie (gdybym została zapytana – z całą pewnością odpowiedziałabym tak samo): liczy się funkcjonalność i wzornictwo produktu. W nowoczesnym salonie dużo lepiej prezentuje się dekoder, który przyciąga wyglądem I polsat soundbox 4K to ma. Wygląda świetnie!

Na szczęście na jego wzornictwie lista zalet się nie kończy – wprost przeciwnie, dopiero się zaczyna. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego dekoder ten jest dość duży, od razu spieszę z wyjaśnieniami: wyposażony jest w cztery głośniki (stąd też wzięła się jego nazwa), z Dolby Atmos i głębokim dźwiękiem immersyjnym, zoptymalizowanym przez Bang & Olufsen.

Dekoder pracuje w oparciu o Android TV, więc o dostępność aplikacji streamingowych, z których chcielibyście korzystać, właściwie nie musicie się martwić. W telewizyjnym odpowiedniku Google Play znajdziecie bowiem takie apki, jak, Polsat Box Go, Disney+, MAX, YouTube czy Amazon Prime Video (Netflix aktualnie nie jest dostępny).

Dekoder polsat soundbox 4K – technikalia i funkcje

Skoro już rozczytaliśmy połowę nazwy dekodera (soundbox), wypadałoby uzupełnić resztę informacji, które są równie oczywiste – skoro 4K w nazwie, to i obsługa treści wideo w jakości właśnie 4K.

W zestawie z dekoderem znajduje się pilot obsługujący Bluetooth, a nie podczerwień, dzięki czemu nie musimy kierować go w stronę dekodera, by “załapał”. Co jednak ważniejsze, umożliwia wyszukiwanie głosowe, dzięki czemu nie musimy sterować urządzeniem w standardowy sposób – możemy w tym celu wypowiadać komendy głosowe.

Wracając do dekodera, oferuje WiFi 6 o dwóch częstotliwościach – 2,4 GHz i 5 GHz, jak również ma wbudowanego Chromecasta, co z kolei oznacza bardzo łatwą opcję przesyłania obrazu (zdjęć / filmów) z urządzeń mobilnych na telewizor.

Oczywiście nie mogło zabraknąć również standardowych dla dekoderów telewizyjnych funkcji. Wśród nich znajdziemy:

CatchUp (możliwość oglądania określonych paudycji nawet 7 dni po emisji),

TimeShift (możliwość pauzowania i cofania określonych audycji do 3 godzin),

reStart (możliwość oglądania określonych audycji od początku, maks. do 3 godzin wstecz),

nPVR (możliwość nagrywania określonych audycji w chmurze).

Nie ukrywam, jestem pozytywnie zaskoczona tym dekoderem. Cieszę się też, że tradycyjna telewizja nadąża za technologiami, oferując klientom nowoczesny interfejs i zaawansowaną platformę, która zachęca do użytkowania.

PS. Kevin sam w domu będzie do obejrzenia na Polsacie w Wigilię, tj. 24 grudnia 2024 o 20:00 :)

Materiał powstał na zlecenie Polsat Box