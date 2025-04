Ten smartfon pachnie. Infinix Note 50s 5G+ zaprezentowany

Oficjalnej prezentacji doczekał się dziś smartfon Infinix Note 50s 5G+. Uzupełnia rodzinę Pięćdziesiątek w ofercie chińskiego producenta, wyróżniając się łącznością 5G i… zapachową konstrukcją.

Premiera Infinix Note 50s 5G+. To smartfon, który pachnie

Na początku kwietnia zapowiadaliśmy, że wielkimi krokami zbliża się premiera smartfona Infinix Note 50s 5G+. To ten, który wydziela zapach (mający utrzymywać się mniej więcej przez pół roku od pierwszego użycia). Oficjalnie został zaprezentowany i lada chwila – przynajmniej w Indiach – dołączy do innych modeli z serii Infinix Note 50, która zadebiutowała w marcu.

Nowe urządzenie zapowiada się na całkiem niezły, a przy tym tani smartfon z 5G. Jego sercem jest przyzwoity procesor MediaTek Dimensity 7300, z którym współpracuje 8 GB pamięci operacyjnej. Na pliki użytkownicy otrzymują zaś 128 lub 256 GB. Całkiem długi czas pracy powinien zaoferować akumulator o pojemności 5500 mAh. Z plusów: obsługuje ładowanie z mocą 45 W. Minus? Brak kompatybilności z technologią bezprzewodowego uzupełniania energii.

Obraz wyświetlany jest na 6,78-calowym panelu AMOLED o rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz jasności dochodzącej do 1300 nitów. Do robienia zdjęć natomiast oddelegowane zostały dwa aparaty z tyłu (główny – Sony IMX682 – o rozdzielczości 64 Mpix i wspierający go sensor 2 Mpix) oraz jeden z przodu (13 Mpix).

Infinix Note 50s 5G+ (źródło: Infinix / FoneArena)

Ogólnie rzecz biorąc, nowy smartfon wydaje się właściwym krokiem naprzód względem ubiegłorocznego modelu Infinix Note 40s, a zarazem ciekawą alternatywą dla tegorocznego modelu podstawowego – ma lepszy procesor i obsługuje 5G, ale nie ma ładowania bezprzewodowego i gorzej znosi kontakt z pyłem.

Specyfikacja Infinix Note 50s 5G+ vs Infinix Note 40s i Inifnix Note 50

Poniżej możesz zobaczyć podsumowanie specyfikacji nowego smartfona i porównać ją sobie z cechami poprzednika (po lewej stronie) oraz aktualnego modelu podstawowego (po prawej).

Infinix Note 40s Infinix Note 50s 5G+ Infinix Note 50 Wyświetlacz 6,78 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2436×1080 pikseli,

jasność do 1300 nitów 6,78 cala,

AMOLED,

144 Hz,

2436×1080 pikseli,

jasność do 1300 nitów 6,78 cala,

AMOLED,

144 Hz,

2436×1080 pikseli,

jasność do 1300 nitów Procesor MediaTek Helio G99

(6 nm; 2,2 GHz) MediaTek Dimensity 7300

(4 nm; 2,5 GHz) MediaTek Helio G100

(6 nm; 2,2 GHz) Pamięć 8 GB RAM,

256 GB na pliki 8 GB RAM,

128/256 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki Aparaty 108 Mpix – główny,

2 Mpix – dodatkowy,

przód: 32 Mpix 64 Mpix – główny,

2 Mpix – dodatkowy,

przód: 13 Mpix 50 Mpix – główny,

2 Mpix – dodatkowy,

przód: 13 Mpix Akumulator 5000 mAh,

ładowanie do 33 W

(bezprzewodowo do 20 W) 5500 mAh,

ładowanie do 45 W 5200 mAh,

ładowanie do 45 W

(bezprzewodowo do 30 W) Łączność 4G (LTE), Wi-Fi 5, Bluetooth 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 4G (LTE), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 Audio Głośniki stereo JBL Głośniki stereo JBL Głośniki stereo JBL System Android 14 z XOS 14 Android 15 z XOS 15 Android 15 z XOS 15 Wymiary i waga 164,1×74,6×7,8 mm,

176 gramów 164,3×74,5×7,6 mm,

180 gramów 163,3×74,4×7,6 mm,

199 gramów Odporność IP54 IP54 IP64

Ile kosztuje smartfon Infinix Note 50s 5G+? Cena w Indiach

Po tym, jak został oficjalnie zaprezentowany, smartfon Infinix Note 50s 5G+ trafi do sprzedaży w Indiach już 24 kwietnia 2025 roku. Tamtejsi klienci będą mieli do wyboru trzy wersje kolorystyczne (niebieską, szarą i czerwoną) oraz dwie konfiguracje: 8/128 GB za 15999 rupii (równowartość ~705 złotych) oraz 8/256 GB za 17999 rupii (~795 złotych). Na razie nie wiadomo, czy urządzenie trafi też do Polski.