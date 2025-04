Ruszyła sprzedaż Pixela 9a. Możesz zgarnąć solidny rabat

Artykuł sponsorowany

Pixel 9a wreszcie trafił do sprzedaży – w tym również oczywiście w Polsce. Na start przewidziana została promocja, dzięki której możesz zaoszczędzić co najmniej 750 złotych. Należy spełnić tylko jeden warunek.

Google Pixel 9a – z czym mamy do czynienia?

Zanim przejdziemy do samej promocji, pozwólcie, że przypomnę z czym tu właściwie mamy do czynienia. A jest o czym mówić! Premierowy Google Pixel 9a to smartfon będący przedstawicielem mniejszych telefonów – zamiast okolic 6,8”, jest tu ekran 6,3-calowy. Jego rozdzielczość to 2424×1080 pikseli, odświeżanie 120 Hz, a jasność szczytowa – do 2700 nitów.

To, co zdecydowanie może się podobać, to aż 7 lat wsparcia aktualizacji systemu i łatek bezpieczeństwa oraz nowych i ulepszonych funkcji w ramach aktualizacji Pixel Drop , a także wodoszczelność zgodnie z normą IP68 czy wreszcie obecność ładowania indukcyjnego (co prawda 7,5 W, ale jest!). Akumulator ma pojemność 5100 mAh i obsługuje też oczywiście ładowanie przewodowe – z mocą 23 W.

Za działanie Pixela 9a odpowiada procesor Tensor G4 z Mali-G715 MC7 i 8 GB RAM, natomiast za jakość zdjęć – główny aparat o rozdzielczości 48 Mpix f/1.7 i ultraszeroki 13 Mpix f/2.2. Całość pracuje w oparciu o Androida 15 i obsługuje masę funkcji opartych o sztuczną inteligencję. Właściwie AI to drugie imię Pixela 9a – obsługuje Gemini. Skorzystać możecie również z całej masy innych funkcji opartych na AI, w tym opcji Zakreś, aby wyszukać, czy funkcji pomagającej w edycji zdjęć, jak np. Magiczna gumka czy Dodaj mnie.

Najnowszego Pixela 9a szukajcie w ofercie Media Expert w następujących cenach:

Oddajesz stary smartfon, dostajesz solidny rabat – minimum 750 złotych.

Choć początkowo można odnieść wrażenie, że promocja jest nieco zagmatwana, po zagłębieniu się w szczegóły wszystko staje się jasne. Wystarczy bowiem – podczas dokonywania zakupu nowego smartfona Google – oddać stary smartfon. Już samo to daje nam 700 złotych gwarantowanego bonusu. Dodatkowe 50 złotych stanowi minimalną wycenę odkupowanego telefonu – jego wartość może być jednak wyższa.

Warunek? Smartfon musi się włączać i wyłączać, przechodzić do ekranu głównego lub menu ustawień, działań bez ładowarki i nie mieć śladów korozji (które mogłyby wskazywać na kontakt z cieczą). Czyli raczej nic nadzwyczajnego. Wycena następuje z użyciem systemu FOXWAY.

Jak skorzystać z oferty promocyjnej krok po kroku? Należy:

wybrać nowy smartfon w sklepie stacjonarnym lub zamówić na stronie Media Expert z opcją płatności i odbioru w sklepie stacjonarnym,

przyjść do sklepu i przy kasie poinformować sprzedawcę o chęci odkupu starego smartfona, co automatycznie skutkuje obniżeniem wartości Pixela 9a o 750 złotych,

zaakceptować wycenę starego smartfona – uzyskaną kwotę i gwarantowany rabat w postaci otrzymanej Karty Podarunkowej należy wykorzystać na zakup Pixela 9a.

Promocja obowiązuje w dniach 14.04-4.05 (lub do wyczerpania zapasów). Regulamin dostępny jest tutaj.

Materiał powstał na zlecenie Media Expert