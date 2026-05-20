iPhone zyska nowe funkcje. Za takie nowości warto docenić Apple

Apple ogłosiło zestaw nowych funkcji, które pojawią się na iPhone’ach i iPadach. Powstały one z myślą o konkretnych grupach użytkowników.

Nowe funkcje ułatwień dostępu wykorzystają Apple Intelligence

iPhone’y, iPady i inne urządzenia z Cupertino wyposażone są w liczne funkcje ułatwień dostępu, który mają pomóc osobom niewidomym, słabowidzącym, mającym problemy ze słuchem i użytkownikom z innymi niepełnosprawnościami. Nie chodzi wyłącznie o wyższy komfort obsługi smartfona czy tabletu, ale też o łatwiejsze funkcjonowanie na co dzień.

Najnowszy zestaw rozwiązań korzysta z Apple Intelligence, co oczywiście zapewnia zupełnie nowe możliwości. Tylko pojawia się tutaj problem dostępności wybranych funkcji, bowiem sztuczna inteligencja Apple wspiera niektóre języki i przykładowo nie ma wśród nich polskiego. Pozostaje chyba tylko mieć nadzieję, że Apple Intelligence doczekamy się szybciej niż polskiej Siri.

Te funkcje ułatwień dostępu pojawią się na iPhone’ach i iPadach

Apple podaje, że eksplorator obrazów w VoiceOver, dzięki Apple Intelligence, zapewni bardziej szczegółowe opisy obrazów w całym systemie. Dotyczy to zawartości zdjęć, zeskanowanych rachunków, dokumentacji osobowej i nie tylko. Natomiast funkcja Rozpoznawanie na żywo, po naciśnięciu przycisku czynności, umożliwi szybki i szczegółowy opis tego, co „widzi” aparat iPhone’a lub iPada. W celu uzyskania dodatkowych informacji wystarczy zadać pytanie w języku naturalnym.

Apple Intelligence w aplikacji Lupa zaoferuje tę samą wspomaganą eksplorację i wizualny opis w interfejsie o wysokim kontraście, który powstał dla osób słabowidzących. Dodatkowo aplikacja współpracuje z przyciskiem czynności, co pozwoli na jej szybkie uruchomienie i zadawanie pytań.

Sztuczna inteligencja ma też usprawnić sterowanie głosowe, wprowadzając możliwość korzystania z języka naturalnego. Użytkownicy iPhone’ów i iPadów będą mogli opisywać przyciski i elementy sterujące na ekranie językiem naturalnym, zamiast zapamiętywać dokładne etykiety i inne informacje. Funkcja ma również pomóc w pokonywaniu barier, gdy elementy nie są odpowiednio oznaczone pod kątem dostępności.

Funkcje dostępności zawitają też na MacBooki i pozostały sprzęt Apple

Funkcja Reader (dostępność) ma zadziałać na bardziej złożonych tekstach, takich jak artykuły naukowe, tekst z wieloma kolumnami, obrazami i tabelami. Pojawi się też opcja streszczeń całych artykułów i funkcja tłumacza, która zachowa formatowanie, czcionkę i kolory.

W przypadku filmów bez napisów będzie można skorzystać z nowej funkcji automatycznego generowania napisów, które pojawią się nawet w prywatnych filmach, przykładowo tych nagranych iPhonem. Nowość będzie dostępna na iPhone’ach, iPadach, komputerach Mac, Apple TV i goglach Apple Vision Pro.

Natomiast gogle Apple Vision Pro pozwolą na sterowanie elektrycznym wózkiem inwalidzkim za pomocą ruchu gałek ocznych. Apple podkreśla, że użyta technologia sprawia, że śledzenie ruchu gałek ocznych nie wymaga częstej kalibracji i działa w różnych warunkach oświetleniowych.

Dowiedzieliśmy się również, że akcesorium Hikawa Grip & Stand, które ma ułatwić trzymanie iPhone’a w przypadku wybranych niepełnosprawności, zawitało do wielu nowych krajów. Ponadto funkcja Vehicle Motion Cues pojawi się w visionOS i w założeniach ma pomóc w zmniejszeniu objawów choroby lokomocyjnej u osób korzystających z Apple Vision Pro podczas przebywania w samochodzie.

Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze usprawnienia w funkcji Udogodnienia dotyku, sprawniejsze parowanie aparatów słuchawkowych w systemach iOS, iPadOS, macOS i visionOS oraz wsparcie dla większego tekstu w tvOS. Dodatkowo funkcja rozpoznawania imienia zadziała w ponad 50 językach na całym świecie.

Twórcy aplikacji do tłumaczenia języka migowego mogą teraz skorzystać z nowego interfejsu API, który umożliwia dodanie tłumacza do trwającego połączenia wideo w FaceTime. Natomiast osoby mające trudności z obsługą tradycyjnych kontrolerów mogą podłączyć kontroler Sony Access w systemach iOS, iPadOS i macOS.