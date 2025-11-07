Orlen daje konkretny powód, żeby przesiąść się na elektryka

Mieszkańcy Polski (bardzo) powoli przekonują się do samochodów elektrycznych. Nowa inwestycja Orlenu może sprawić, że więcej osób przynajmniej rozważy zakup auta tego typu.

Orlen otworzył pierwszy hub szybkiego ładowania samochodów elektrycznych

Pierwszy hub Orlen Charge, przeznaczony do ładowania samochodów elektrycznych, został uruchomiony przy trasie S7 na MOP Olsztynek Południe. Polski gigant zapewnia, że naładowanie auta „do optymalnego poziomu” potrwa zaledwie 20 minut, czyli trzy razy krócej niż dotychczas.

Ładowarka Orlen Charge (źródło: Orlen)

Hub Orlen Charge umożliwia jednoczesne ładowanie nawet ośmiu samochodów w tym samym czasie. Dzięki systemowi dynamicznego podziału mocy każde stanowisko zapewnia „optymalny czas i moc ładowania”. Przy pełnym obłożeniu ładowarki dostarczają moc do 200 kW, a na pojedynczym stanowisku moc może sięgnąć nawet 400 kW.

Marek Balawejder, Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej Orlen, twierdzi, że hub Orlen Charge oferuje czas ładowania zbliżony do tego, jaki średnio spędzają na stacji kierowcy tradycyjnych pojazdów. Z kolei Piotr Suchodolski, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu Komercyjnego Orlen uważa, że przy takiej wydajności ładowarek, powoli zaciera się różnica pomiędzy pojazdami elektrycznymi i spalinowymi.

Orlen wkrótce uruchomi kolejne huby szybkiego ładowania samochodów elektrycznych

Jeszcze w 2025 roku zacznie działać kilkanaście kolejnych hubów przy autostradach i drogach szybkiego ruchu, a w ciągu dwóch lat Orlen zamierza uruchomić ponad 50 takich hubów wzdłuż głównych tras przejazdowych. Wszystkie zostaną wyposażone w od sześciu do dwunastu punktów ładowania, z inteligentnym system podziału mocy.

Ładowarka Orlen Charge (źródło: Orlen)

W pierwszej kolejności uruchomione zostaną ośmiostanowiskowe huby w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zgorzelcu i Nowym Dworze Gdańskim oraz na MOP-ach: Barnisław Północ, Barnisław Południe, Gruczno Zachód, Morzęcino Zachód, Brzegi i Szumowo.

Inwestycja w huby do ładowania jest częścią projektu „Perun E-mobility”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach instrumentu CEF Transport AFIF. Na tę chwilę Orlen ma ponad 1,2 tysiąca punktów ładowania samochodów elektrycznych w całej Polsce. W 2035 roku sieć Orlen Charge ma mieć wiodącą pozycję na rynku ogólnodostępnego ładowania EV w Polsce – a przynajmniej taka jest strategia Grupy Orlen.

Konkurencja bowiem rośnie. Serwis WysokieNapiecie.pl donosi, że Tesla udostępni ładowarki Supercharger również dla posiadaczy samochodów innych marek, a ładowanie ma kosztować od 1,30 zł/kWh. Ładowarki tej firmy są dostępne w 20 lokalizacjach.

Tymczasem cały czas trwa promocja na paliwo na Orlenie

Przy okazji warto przypomnieć, że jeszcze przez kilka najbliższych dni, konkretnie do 11 listopada 2025 roku (włącznie), trwa najnowsza promocja na paliwo na stacjach Orlen. Kierowcy mogą otrzymać 20 groszy zniżki na każdy zatankowany litr paliwa (maksymalnie na 50 litów).

Rabat może jednak wynieść nawet 35 groszy na każdy litr, jeżeli klient równocześnie kupi produkt z oferty pozapaliwowej. Warunkiem skorzystania z tej oferty jest okazanie karty programu Orlen Vitay i wcześniejsze aktywowanie kuponu w aplikacji.