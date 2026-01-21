Koniec aplikacji Orlen Charge. Co w zamian?

Wkrótce aplikacja Orlen Charge zostanie wyłączona. Dostępne jest już jednak rozwiązanie, które ją zastąpi.

Aplikacja Orlen Charge nie będzie obsługiwana

Do użytkowników Orlen Charge wysyłany jest komunikat, w którym informowani są o planowanym wyłączeniu aplikacji. Oznacza to, że nie będzie można z niej już korzystać, aby rozpocząć sesję ładowania samochodu elektrycznego. Po prostu apka stanie się bezużyteczna.

Polski koncern energetyczny nie podaje konkretnej daty wyłączenia i wspomina tylko, że nastąpi to „wkrótce”. Warto jednak już teraz przygotować się do zmiany, aby później nie tracić czasu pod ładowarką na przesiadkę na inną aplikację.

Podejrzewam, że decyzja niekoniecznie musi zostać źle odebrana. Wynika to z faktu, że aplikacja Orlen Charge była przeciętnej jakości, a korzystanie z niej często było czynnością wątpliwe atrakcyjną. Dotyczy to przede wszystkim smartfonów z Androidem, bowiem na iOS aplikacja działała odczuwalnie lepiej.

Moje spostrzeżenia potwierdzają oceny ze sklepów z aplikacjami – 3,3 na 5 gwiazdek w Google Play, ale już 4,7 na 5 gwiazdek w App Store.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Co zamiast Orlen Charge?

Właściciele BEV-ów i PHEV-ów powinni możliwie najszybciej przesiąść się na dobrze znaną aplikację Orlen Vitay (Android lub iOS). Oferuje ona już moduł Orlen Charge, który zapewnia dostęp do funkcji ładowania.

Użytkownicy – podobnie jak w aplikacji Orlen Charge – mogą łatwo lokalizować stacje ładowania, rozpoczynać i kończyć sesję ładowania oraz monitorować jej przebieg. Logowanie odbywa się poprzez system Orlen ID, który zapewnia możliwość przypięcia starego konta, pozwalając na zachowanie dotychczasowej historii transakcji. Ewentualnie można zdecydować się na stworzenie nowego konta.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Wypada wspomnieć, że w ramach usługi Orlen Charge dostępne są ładowarki 400 kW, które powinny sprawdzić się w przypadku najbardziej zaawansowanych elektryków, takich jak Porsche Taycan. Do tego dochodzą liczne słabsze ładowarki zlokalizowane na terenie całej Polski.

Niestety, po zakończeniu ostatniej promocji, ceny za ładowanie znów są wysokie:

złącze AC – 1,95 złotych/kWh,

złącze DC do 50 kW – 2,69 złotych/kWh,

złącze DC powyżej 50 kW i do 125 kW – 2,89 złotych/kWh,

złącze DC powyżej 125 kW – 3,19 złotych/kWh.

Do tego może być naliczona dodatkowa opłata za dłuższy postój pod ładowarką – 0,40 złotych za każdą kolejną minutę. Dla ładowarek DC opłata jest dodawana po 60 minutach, a dla AC po 720 minutach.