Ładowanie elektryka na Orlenie jeszcze droższe, ale tylko w jednym przypadku

Podczas, gdy Orlen w przypadku samochodów spalinowych ogłasza ciekawe promocje, to dla elektryków ponownie podnosi ceny. Nie dość, że jakość samej usługi jest przeciętna, to jeszcze jest drogo, a za chwilę będzie jeszcze drożej.

Wygląda to naprawdę słabo

Samochodami elektrycznymi zrobiłem już tysiące kilometrów po Polsce i muszę przyznać, że pod względem infrastruktury jest coraz lepiej. Jasne, jeszcze jest mnóstwo do zrobienia, ale można już spokojnie podróżować po całym kraju, chociaż w niektórych miejscach będziemy musieli spędzić sporo czasu na ładowarce, ponieważ w okolicy są tylko wolne ładowarki.

Tak, sporo się zmienia, ale usługa Orlen Charge, tak jak była kiepska, tak wciąż jest naprawdę słaba. Na początku tego roku nawet napisałem oddzielny tekst, w którym przedstawiłem wszystkie wady ładowania samochodu elektrycznego na stacjach polskiego opetatora.

Muszę tutaj dodać, że nawet dziś, gdy otrzymałem powiadomienie z informacją o zmianach w cenniku, poczułem się jak użytkownik testujący produkt w wersji beta. Otóż po kliknięciu na komunikat przeniosło mnie do aplikacji, jednak nie do nowego cennika, ale na ekran logowania. Najwidoczniej wcześniej, bez jakiejkolwiek sensownej przyczyny, zostałem wylogowany z oficjalnej aplikacji Orlen Charge.

(fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Oczywiście od razu się zalogowałem, ale w aplikacji nie ma żadnego miejsca, gdzie mógłbym przejrzeć listę informacji związanych z planami polskiego koncernu. Komunikat, który przeniósł mnie do apki, nie miał więc większego sensu. Mało tego, postanowiłem wykazać się odrobiną sprytu i po prostu kliknąć na jedną ładowarkę, aby podejrzeć nowy cennik – nic to nie dało, bowiem obecnie obowiązuje jeszcze poprzedni cennik.

Na stronie Orlenu, w momencie pisania tego tekstu, nie widzę też żadnej dobrze zaznaczonej i wyróżnionej informacji, która zdradziłaby mi nadchodzące plany. Dopiero po przejściu do sekcji o nazwie „Cennik” mogę zobaczyć zmiany, ale nie są one wyjaśnione. Po prostu mamy tabletkę, a zauważenie zmian wymagania znania poprzedniego cennika na pamięć lub znalezienia grafiki z nim na innej stronie – np. możecie ją zobaczyć na Tabletowo.pl. ;)

Orlen Charge z nowym cennikiem

Skoro narzekanie na niską jakość Orlen Charge mamy za sobą, to wypada przejść do zmian w cenniku. Okazuje się, że tylko w przypadku ładowarek AC została podniesiona cena z wcześniejszych 1,89 złotych za 1 kWh do 1,95 złotych. Warto dodać, że nowy cennik ma obowiązywać od 1 lipca 2023 roku.

Wprowadzono jednak jeszcze inne zmiany. Otóż stawka za postój, która wynosi 0,40 złotych za każdą minutę, w przypadku szybkich ładowarek będzie naliczana po 60 minutach na stacjach ze złączami AC i DC. Wcześniej, gdy na takiej stacj podłączyliśmy się do złącza DC naliczanie dodatkowej opłaty rozpoczynało się po 45 minutach.