GreenWay i Orlen z nowymi cennikami. Za ładowanie elektryka zapłacimy więcej

Nie mamy dobrych informacji dla użytkowników samochodów elektrycznych. Firmy GreenWay i Orlen przedstawiły nowe cenniki, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Cóż, można powiedzieć, że tanio to już było.

GreenWay – ile zapłacimy za ładowanie?

Dopiero co w październiku informowaliśmy o podwyżkach za ładowanie na stacjach GreenWay, a już teraz musimy ogłosić kolejne złe informacje dla użytkowników elektryków. Chociaż myślę, że większość z nich spodziewała się tych zmian. Otóż od 1 stycznia 2023 roku wraca wyższy VAT – ponownie będzie on wynosił 23% zamiast 5%, które obowiązywały w ramach tarczy antyinflacyjnej.

Jeśli korzystamy z planu podstawowego, co obecnie jest prawie w ogóle nieopłacalne, to na ładowarkach o maksymalnej mocy 100 kW będziemy musieli zapłacić 2,95 złotych za 1 kWh. Przy założeniu, że elektryk z prędkością autostradową zużywa około 25-30 kWh na 100 km, to wychodzi około 73-89 złotych. Oczywiście na drodze ekspresowej, przy prędkości 120 km/h, będzie taniej – przy 20-25 kWh za przejechanie 100 km zapłacimy około 59-74 złotych.

Cennik obowiązujący od 1 listopada do 31 grudnia 2022 roku (fot. GreenWay)

Jasne, w mieście lub na drogach pozamiejskich, wiele elektryków bez problemów schodzi do 15-20 kW na 100 km i wówczas będziemy musieli wydać około 44-59 złotych. Wciąż jednak nie będzie to mało. Warto dodać, że taniej wyjdzie, gdy wybierzemy wolne ładowarki AC, ale tutaj należy liczyć się z długim ładowaniem. Z kolei na najszybszych ładowarkach, oferujących ponad 100 kW mocy, zapłacimy jeszcze więcej niż chociażby wspomniane 73-89 złotych za 100 km na autostradzie.

Jeśli więc zamierzamy ładować się na stacjach GreenWay, to należy zdecydować się na jeden z abonamentów, który pozwala obniżyć koszty ładowania. Który jest najbardziej opłacalny? To zależy. Należy indywidualnie dla siebie obliczyć, który opcja jest tą najbardziej opłacalną.

Cennik obowiązujący od 1 stycznia 2023 roku (źródło: GreenWay)

Niestety, cena miesięcznych planów również wzrośnie od 1 stycznia. Wówczas za plan Energia Plus zapłacimy 34,99 złotych za każdy miesiąc, a za Energia Max już 99,99 złotych. Wzrośnie jeszcze opłata, która pobierana jest za przekroczenie czasowego limitu ładowania (60 minut dla DC i 600 minut dla AC) – cena będzie wynosić 0,40 złotych za każdą dodatkową minutę stania pod ładowarką.

Od siebie polecam dołączenie do EV Klub Polska, co pozwala na odebranie benefitów za członkostwo. Jeśli mamy kartę VISA, to możemy liczyć na aż 30% zniżki za ładowanie na stacjach GreenWay. Dla pozostałych przewidziana jest zniżka w wyskości 10%.

Orlen również podniósł ceny za ładowanie

W przypadku Orlenu nie możemy obniżyć kosztów ładowania decydując się na jeden z planów lub inne rozwiązanie. Operator nic tutaj nie oferuje i podane stawki są identyczne dla wszystkich. Warto zaznaczyć, że mówimy o niezbyt przyjemnych cenach.

Najwięcej zapłacimy na ładowarkach o mocy powyżej 125 kW, bowiem aż 3,19 złotych za 1 kWh. Taniej będzie na ładowarkach oferujących moc na poziomie od 50 do 125 kW – 2,89 złotych. Na wolnych ładowarkach DC, mających poniżej 50 kW, cena wyniesie 2,69 złotych, a na ładowarkach AC (zazwyczaj 11 lub 22 kW) zapłacimy 1,89 złotych za 1 kWh.

Obecny cennik Cennik od 1 stycznia 2023 roku (źródło: Orlen)

W przypadku ładowarek Orlenu również obowiązuje opłata za przekroczenie określonego limitu – 0,40 złotych za każdą dodatkową minutę. Limit został ustalony na 60 minut dla ładowarek DC i 720 minut dla ładowarek AC.

Nowe cennik będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 roku.