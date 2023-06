Samsung chce zwrócić uwagę graczy dedykowanym sklepem

Czy gracze potrzebują specjalnej przestrzeni w internecie, w której wygodnie będą mogli nie tylko kupić z łatwością gamingowy monitor czy SSD, ale liczyć na coś więcej? Samsung jest przekonany, że jak najbardziej.

Portal dla Graczy

Osoby spędzające czas przed ekranem wśród interaktywnej rozrywki to spory odsetek społeczeństwa. Badanie Polish Gamers 2022 pokazało że w Polsce do bycia graczem w ostatnich latach przyznawało się ok. 75% ankietowanych. Średnia sesja trwa dla nas od 30 do 60 minut, a łącznie na zabawie spędzamy nawet kilka godzin dziennie. Takie raporty powstają na całym świecie i gdyby znaleźć w nich wspólny mianownik, można byłoby rzec – jest nas dużo.

Źródło: Samsung

Samsung zdaje sobie z tego sprawę, dlatego postanowił stworzyć miejsce, które stanowić będzie pewnego rodzaju gamingową przystań. Game Portal w swoich założeniach ma być miejscem, gdzie znajdziemy nie tylko informację o produktach oraz recenzje lokalnych i zagranicznych ekspertów, ale również benefity związane z zakupami w sklepie, artykuły gamingowe oraz „pomysły na wykorzystanie produktów które pomogą użytkownikom bardziej cieszyć się z gier.”

Gaming stał się czymś więcej w życiu konsumentów niż tylko rozrywką, zwłaszcza dla millenialsów oraz pokolenia Z. Planujemy wprowadzić różne inicjatywy aby zapewnić klientom najlepsze gamingowe doświadczone, od zakupu po użytkowanie oferując środowisko gdzie z łatwością i przejmnością można kupić produkty powiązane z gamingiem Evelyn Kim, wiceprezeska centrum D2C w Samsung Electronics

Kiedy wystartuje gamingowy sklep Samsunga?

Samsung planuje uruchomić witrynę w ponad 30 krajach na świecie. Póki co wiadomo jedynie, że wśród pierwszych państw z dostępem do Game Portala znajdą się Stany Zjednonoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania oraz Brazylia. Debiut serwisu zaplanowano na koniec lipca, niewykluczone że podczas wydarzenia Galaxy Unpacked.

Jestem ciekawy, co wyjdzie Samsungowi z tej inicjatywy. Czy faktycznie planują stworzyć coś w rodzaju Alienware Arena, gdzie newsy przeplatają się ze zniżkami na peryferia producenta, ekskluzywną zawartością do odblokowania w grach i aktywnymi forami? A może po prostu szukają sposobu na agregację gamingowych urządzeń w jednym miejscu, co pozwoliłoby im na kuszenie graczy promocjami na monitory i SSD bezpośrednio od producenta, tylko pod płaszczykiem tworzenia społeczności? Przekonamy się w niedalekiej przyszłości.