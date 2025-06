Świadectwo odebrane? Znowu możesz dostać rabat za oceny. Takie są warunki

Dziś jest ten dzień – koniec roku szkolnego 2024/2025. Osoby, które odbiorą swoje świadectwo szkolne, mogą otrzymać rabat za oceny. Jak skorzystać z tej promocji i ile zniżki można dostać?

Rabat za oceny w Media Expert. Wystarczy przynieść świadectwo

Z promocji może skorzystać każda osoba, która w okresie od 27 do 30 czerwca 2025 toku przyjdzie do sklepu Media Expert i zrobi zakupy za minimum 290 złotych lub złoży zamówienie w sklepie internetowym mediaexpert.pl (to link afiliacyjny, korzystając z niego, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów – dziękujemy!) i wybierze opcję płatności i odbioru osobistego w sklepie fizycznym sieci.

W drugim przypadku, tj. złożenia zamówienia w sklepie internetowym w okresie od 27 do 30 czerwca 2025 roku, klient musi odebrać towar(y) w ciągu 7 dni od daty zamówienia – w przeciwnym wypadku straci uprawnienie do otrzymania zniżki.

Jaki rabat za oceny w Media Expert w 2025 roku?

Podobnie jak w poprzednich latach, sklep przyzna rabat za każdą szóstkę (6) i piątkę (5) na świadectwie oraz zniżkę za zachowanie wzorowe lub bardzo dobre. Rabat wyniesie:

6 złotych za każdą szóstkę,

5 złotych za każdą piątkę,

6 złotych za ocenę wzorową z zachowania,

5 złotych za ocenę bardzo dobrą z zachowania.

Rabat otrzymają również osoby, które przedstawią świadectwo, wystawiane uczniom klas I-III, tj. opisowe, jeśli dziecko otrzymało promocję do kolejnej klasy. W takim przypadku sklep przyzna zniżkę w wysokości 20 złotych.

Ponadto każdy klient może otrzymać dodatkowy rabat w kwocie 6 złotych, jeżeli przedstawi do zeskanowania kartę klienta w aplikacji Media Expert (musi być do niej zalogowany).

Kiedy Media Expert nie da rabatu za oceny?

Sklep wymaga, aby klient przedstawił oryginał świadectwa szkolnego. Ponadto podczas jednej transakcji można otrzymać rabat za oceny z wyłącznie jednego świadectwa. Oznacza to, że jeśli ktoś przyjdzie z dwoma, to sprzedawca uwzględni oceny z tylko jednego.

Rabatu za oceny nie otrzymają klienci, którzy poproszą o wystawienie faktury VAT i podadzą NIP lub zakupią doładowanie prepaid, e-kod albo kartę podarunkową. Z promocji wyłączone są też płatności za rachunki i usługi oraz ubezpieczenia, a także zakupy hurtowe.

Regulamin promocji „Płacimy za oceny” (2025) – PDF