Chiny chcą rozwiązać problem znany w smartfonach od lat

Nie każdy problem zauważony od razu da się naprawić od ręki – co nie oznacza, że nie warto go rozwiązać. Najwięksi producenci urządzeń mobilnych z Chin gotowi są na współpracę w celu poradzenia sobie z kwestią trapiącą smartfony od lat.

Naprawa błędów w pigułce

Problemy związane z osprzętem wymagają od firmy nieco zachodu. Po namierzeniu źródła producent zazwyczaj rozwiązuje go w kolejnych wersjach urządzenia i przy poważniejszych sprawach wzywa właścicieli wypuszczonego już sprzętu do usunięcia usterki – często za darmo.

Usuwanie błędów oprogramowania jest zazwyczaj prostsze – wystarczy odpowiednia łatka i coś, co irytowało tysiące użytkowników, znika w mgnieniu oka. Gorzej, jeżeli nie chodzi o aplikację czy nakładkę systemową, a głębiej zakorzeniony zbiór problemów, który wymaga więcej wysiłku niż kilka tygodni pracy programistów.

Po kilku latach pośredniego ignorowania sytuacji kilku producentów z Chin powiedziało w końcu „dość”.

Chińscy producenci smartfonów na ratunek smartfonom z Androidem

Stowarzyszenie Gold Standard Alliance istnieje od 2021 roku i należy do niego m.in. Xiaomi, Vivo, Oppo, Lenovo oraz Honor. Głównym zadaniem GSA jest program ustanawiający standardy dla aplikacji, pomagający unifikować takie elementy, jak system płatności, identyfikacji czy zabezpieczeń. Teraz do listy zadań stowarzyszenie chce dorzucić jeszcze jeden cel: pozbycie się problemu związanego z pamięcią w smartfonach korzystających z systemu Android.

Na ten moment spójność pomiędzy zarządzaniem pamięcią i aplikacjami praktycznie nie istnieje. Oprogramowanie robi się coraz bardziej skomplikowane, co wymaga większego zużycia RAM-u, a różnice zarówno w osprzęcie – jak i w nakładkach systemowych – utrudniają optymalizację.

Gold Standard Alliance chce ukrócić ten proceder, co ma przełożyć się na minimalizację opóźnień, koniec z wysypywaniem się aplikacji i przegrzewaniem układu mobilnego. Rozwiązaniem zaproponowanym przez stowarzyszenie jest nowy standard zarządzania pamięcią, który ma współpracować ze zmianami zmierzającymi do Androida 17.

Od strony systemu Google powinniśmy spodziewać się czytelnych limitów pamięci w zależności od ilości zainstalowanego RAM-u i rozwiązania ekstremalnych przypadków wycieków pamięci. GSA chce na to nadbudować swoje rozwiązanie nazwane „mechanizmem uczciwej pamięci”.

Na całość składają się trzy elementy. Pierwszy to unifikacja standardu definiującego, ile pamięci powinny zużywać aplikacje. Drugi to poprawa systemu powiadomień, który miałby za zadanie informować o kończącym się buforze RAM-u. Trzeci to zestaw kontekstualnych zasad decydujących kiedy i w jaki sposób pojawiają się powiadomienia.

Producenci mają czas do 30 czerwca 2026 roku, aby zaadaptować aplikację do nowego rozwiązania. Gold Standard Alliance podkreśla, że każdy uczestnik otrzyma dokumentację i wsparcie techniczne, aby przejście na jego system było jak najłatwiejsze.

Czy to wystarczy, aby smartfony z Androidem zaoferowały nowy poziom płynności? Trudno powiedzieć. Jedno jest pewne – jeżeli aplikacje zżerają RAM jak szalone, to nawet podkręcenie minimalnych wymagań do 16 GB może w przyszłości nie pomóc.