Nowa kamera w ofercie Xiaomi. Nic jej nie umknie

Chiński gigant technologiczny zaprezentował nową, zawansowaną i inteligentną kamerę wewnętrzną. Ten sprzęt Xiaomi jest jak ochroniarz dla domu. Firma zaanonsowała też nową pralkę z potrójnym bębnem.

Xiaomi Smart Camera C701 Pro – kamera, której nic nie umknie

Smart Camera C701 Pro ma być ulepszoną wersją już dostępnego w Polsce modelu Smart Camera C701. Nowość chińskiego giganta została wyposażona w podwójny przetwornik obrazu. Sprzęt ten w jednej konstrukcji łączy główny aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix, z przysłoną f/1.6 i kątem widzenia 127 stopni oraz aparat z zoomem 5 Mpix z przysłoną f/1.6.

Jak deklaruje producent, sprzęt ten oferuje jakość 4K Ultra-HD oraz 9-krotny zoom hybrydowy, co ma pozwolić na dostrzeżenie i rozpoznanie nawet odległych obiektów. Model C701 Pro może obracać się i rejestrować widok poziomy 360 stopni oraz pionowy 180 stopni. Xiaomi zainstalowało też osłonę prywatności.

Urządzenie wspomagane jest sztuczną inteligencją. Wśród funkcji AI producent wspomina o rozpoznawaniu gestów podczas połączeń, wykrywaniu zwierząt domowych, płaczącego dziecka i innych nietypowych dźwięków (np. tłuczonego szkła). Ponadto do dyspozycji użytkownika jest też opcja dynamicznego śledzenia obiektu. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem dwupasmowej łączności Wi-Fi i wymaga zasilania przewodowego. Kamera Smart Camera C701 Pro może stać na półce czy stole lub zostać zainstalowana pod sufitem.

Najnowsza propozycja pojawiła się już na globalnej stronie internetowej chińskiego producenta, możliwe więc że wkrótce pojawi się też na polskim rynku. Na ten moment cena nie jest znana.

Nowa pralka Xiaomi z potrójnym bębnem

Xiaomi zaanonsowało też kolejną pralkę Mijia Three-Zone Wash Pro ładowaną od przodu. Model ten oferuje potrójny bęben z oddzielnymi systemami odprowadzającymi wodę oraz pojemność 10 kilogramów (w bębnie głównym). Dzięki temu możliwe jest pranie trzech oddzielnych wsadów jednocześnie bez przenoszenia zanieczyszczeń.

Wśród funkcji nowej pralki znalazło się automatyczne dozowanie detergentu dostosowywane przez pralkę w oparciu o masę wsadu. Jak wspomina Notebookcheck, model ten reguluje też poziom wody na podstawie obciążenia. Pralką można sterować za pomocą zintegrowanego panelu lub poprzez aplikację Xiaomi i system HyperOS Connect.

Cenę Xiaomi Mijia Three-Zone Wash Pro ustalono na 4699 juanów (~ 2480 złotych). Sprzęt zadebiutował na rodzimym rynku.

Warto przypomnieć, że Xiaomi niedawno pochwaliło się również unowocześnioną szorowarką Mijia Floor Scroober 5 Max oraz dwoma klimatyzatorami.